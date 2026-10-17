Какой церковный праздник 17 октября: что нельзя начинать сегодня

17 октября по новому православному календарю в Украине чтят память ветхозаветного пророка Осии, одного из двенадцати малых пророков.

Приметы 17 октября. Фото: из открытых источников

В народном календаре 17 октября называют Осия Колесник — это название связано с давней традицией готовить транспорт к зиме.

Согласно народным поверьям, пророк Осия ценит порядок и тишину, поэтому этот день советуют проводить спокойно, не перегружая себя делами. Также существует традиция совершать три добрых поступка: помочь близким или соседям, угостить родных домашней выпечкой либо покормить бездомных животных. Считается, что добрые дела привлекают в дом благополучие и достаток.

Согласно церковным наставлениям, в этот день важно избегать ссор, сквернословия, осуждения и обид. Не стоит проявлять жестокость к окружающим или отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

Народные поверья также связывают день Осия Колесника с рядом ограничений. В частности, не рекомендуется начинать новые дела и подробно рассказывать о своих планах. Считалось, что задуманные начинания могут столкнуться с трудностями, поэтому важные решения советовали принимать без спешки, тщательно все обдумав.

По народным приметам, 17 октября лучше не отправляться в дальнюю дорогу и не заниматься денежными вопросами. Брать или давать деньги в долг в этот день считалось нежелательным: верили, что вернуть их будет непросто, а вместе с деньгами можно лишиться благополучия.

В целом день советуют проводить спокойно, не перегружать себя физически и эмоционально, избегать конфликтов и уделять время близким. Если появляется усталость, лучше отдохнуть и восстановить силы. При этом важно помнить, что народные запреты не являются обязательными предписаниями православной церкви.

В день Осия Колесника наши предки наблюдали за погодой, небом, птицами и поведением домашних животных. По народным поверьям, эти признаки помогали предсказать, ждать ли в ближайшее время дождей, потепления или первых морозов. Если утром появился иней — ближайшие дни будут солнечными и сухими. Снегири начали петь — ожидается ненастная погода. Вороны собираются в стаи — погода вскоре испортится. Луна яркая и чистая — впереди теплая и ясная погода. Луна бледная и мутная — возможны дожди. На небе мало звезд — приближаются морозы и метели. Кошка крепко спит и мало реагирует на окружающих — сильных морозов в ближайшее время не ожидается.

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