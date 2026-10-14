Какой церковный праздник 14 октября: почему женщинам нельзя ничего делать по дому

14 октября по новому церковному календарю православные в Украине чтят преподобного Николу Святошу – князя Черниговского, который оставил власть и принял монашество в Киево-Печерской лавре.

Приметы 14 октября. Фото: из открытых источников

В народном календаре 14 октября называют Параскева, в это время обычно начинаются дожди, а на дорогах стоит грязь.

С давних времен это женский праздник. Параскеву считали "бабьей заступницей", хранительницей женских традиций и целительницей, а на ее образ перенесли черты Мокоши, главной женской фигуры славянской мифологии. Святую связывали со всем, что относится к женским занятиям: рукоделием, материнством и домашним хозяйством.

По традиции сегодня варят пшеничную кашу, щедро приправленную маслом — она символизирует удачу и достаток в семье. Принято помогать нуждающимся и кормят бездомных животных.

Народные запреты этого дня касаются в первую очередь женщин. Работать женщинам в этот день считается грехом, поэтому все заботы и дела нужно отложить до завтра. Не стоит заниматься домашними делами и рукоделием: убирать, стирать, гладить, готовить, шить, вышивать, вязать. Говорили, что так можно "запылить Параскеву и засорить ей глаза".

Не советуют также: отправляться в дальнюю дорогу — она будет неудачной; тревожить землю, то есть копать, пахать, сажать, потому что по полям, как считалось, ходит святая; стричься и делать новую прическу — это к болезням.

Приметы дня подсказывают, какими будут осень и предстоящая зима. Если с утра дождь — завтра будет ясно. День теплый и солнечный — осень будет затяжной. Северный ветер — к холодной и снежной зиме, южный — к мягкой. Много звезд на небе — к богатому урожаю в следующем году. Кричат вороны — к скорому потеплению.

Если в этот день выпал снег – Рождество будет без снега, а в мае наступит ненастная погода.

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