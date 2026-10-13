Какой церковный праздник 13 октября: что важно сделать для защиты дома

13 октября по новому церковному календарю в Украине вспоминают Иверско-Мирненскую икону Божией Матери, которую называют "Мироточивой" и считают одной из главных украинских святынь.

Приметы 13 октября. Фото: из открытых источников

В народе 13 октября называют Иверской, а также Банным днем. Его главная традиция связана с баней. Считается, что, если хорошо выкупаться и попариться до захода солнца, уйдут все болезни и здоровье сохранится на целый год.

В старину в этот день баню приводили в порядок: меняли сгнившие доски и лавки, чистили печь и емкости для воды, приносили целебные травы. Перед зимой парились основательно, чтобы осенние и зимние простуды обошли стороной. Веники делали из березы, дуба, ольхи, крапивы или хвои. Ими не только лечились, но и, по поверьям, прогоняли темные силы и порчу.

Церковь в этот день не одобряет ссор, клеветы, зависти, жадности и мести. Не стоит отказывать в помощи и поддаваться отчаянию. Лучше всего сегодня помолиться перед чудотворной иконой о спасении своей души и о родных.

По народным обычаям, сегодня нельзя лениться и хвалиться своими достижениями, а тяжелую работу по дому советуют перенести на другой день. Алкоголь сегодня не употребляют. По поверьям, расплатой за непослушание станут болезни и безденежье.

Приметы дня подсказывают, какой будет предстоящая зима и как скоро потеплеет или похолодает. Если сегодня выпал снег – зима наступит нескоро. Журавли уже улетели – скоро начнутся морозы. Луна в туманной дымке — погода испортится. В лесу еще есть грибы – зима задержалась в пути. Заря без красных тонов, сероватая — к хорошей погоде.

В старину в этот день синоптиками считали петухов, и эти приметы сохранились до наших дней. Если петух кукарекает раньше обычного утром – это к теплу, а если поет вечером, в том числе раньше девяти, — погода скоро изменится к ненастью.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник был 12 октября: важный обряд сулит богатство и любовь.



