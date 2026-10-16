Церковный праздник 16 октября: какой старинный обычай защищает дом от зла

16 октября по новому церковному календарю в Украине чтят память мученика Лонгина Сотника.

Приметы 16 октября. Фото: из открытых источников

В народе с этой датой связывают особые обычаи, запреты и приметы, по которым наши предки предсказывали погоду на ближайшие недели.

В народе праздник называют Лонгиновым днем. С ним связано немало старинных обычаев, главные из которых посвящены здоровью, защите дома и подготовке к холодам.

Особое значение сегодня придают солнечному свету. Наши предки верили, что даже слабые лучи осеннего солнца обладают целебной силой. Поэтому на Лонгина советуют обязательно выйти на улицу и хотя бы немного побыть на солнце. По этой же причине принято выносить на свежий воздух зимнюю одежду — считается, что солнечные лучи наполняют вещи теплом и помогают защититься от болезней.

Поскольку святого Лонгина почитают как целителя глазных недугов, день принято начинать с молитвы о здоровье и хорошем зрении. По старинному обычаю утром умываются колодезной водой, после чего обращаются к святому с просьбой об исцелении.

Еще одна традиция связана с защитой жилища. В старину Лонгина Сотника считали стражем между светом и тьмой, способным уберечь человека от злых сил, сглаза и несправедливости. Поэтому в этот день советуют позаботиться о защите дома. Согласно народным поверьям, возле забора можно разместить ветки колючих растений — терновника, можжевельника или чертополоха. Считалось, что такой оберег не позволяет нечистой силе проникнуть во двор.

Согласно народным поверьям, 16 октября особенно важно сохранять хорошее настроение и душевное спокойствие. В старину считали, что ссоры, злость и уныние в Лонгинов день могут обернуться затяжными неприятностями, болезнями и денежными потерями.

Есть и другие запреты, связанные с народными традициями. Сегодня не рекомендуется. Если заниматься мелким рукоделием — шить, вышивать и выполнять другую кропотливую работу. Выполнять мелкий ремонт и читать при плохом освещении — по той же причине считалось, что в этот день нужно беречь глаза и не переутомлять их. Ругаться и выяснять отношения — по поверью, даже небольшая ссора сегодня может привести к долгой вражде и череде неудач.

При этом церковные наставления касаются прежде всего поступков и отношения к окружающим, а запреты на рукоделие, ремонт и открытые окна относятся к народным суевериям.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник был 15 октября: какие три дела принесут достаток и удачу.



