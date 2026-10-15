Церковный праздник 15 октября: какие три дела сегодня принесут достаток и удачу

15 октября по новому церковному календарю в Украине вспоминают святого Евфимия Солунского, известного своей мудростью и благочестивой жизнью.

Приметы 15 октября. Фото: из открытых источников

В народе праздник называют Ефимием Осенним. По традиции в этот день продолжают готовиться к зиме: проверяют теплую одежду, чинят обувь, утепляют дома и пополняют запасы продуктов.

Сегодня по народной традиции советуют не откладывать домашние дела, проверить, все ли готово к холодам, и позаботиться о тепле и уюте в доме. Считается, что трудолюбие в этот день приносит благополучие, а лень может обернуться неудачами.

Церковь в этот день призывает избегать ссор, осуждения, зависти и жадности. Нельзя отказывать нуждающимся в помощи, злословить и желать другим зла. По народным поверьям, слова, произнесенные на Ефимия Осеннего, обладают особой силой, поэтому важно сохранять мир и доброжелательную атмосферу в семье.

Главные запреты дня связаны с домашней работой, особенно женской. По народным приметам, 15 октября нельзя: стирать и гладить белье — считалось, что это может навлечь болезни на близких; чинить сломанные вещи — верили, что после такого ремонта они быстро снова придут в негодность, а в дом придут неприятности; ссориться, сплетничать и сквернословить — верили, что конфликты могут затянуться на долгие годы.

При этом лениться сегодня тоже не советуют. По народной традиции, нужно выполнить хотя бы три полезных дела — считается, что это привлечет удачу и достаток на весь год.

Народные приметы на Ефимия Осеннего подсказывают, когда ждать первых морозов, какой будет предстоящая зима и чего ждать от погоды в ближайшие дни. Если снег на Ефимия — к богатому урожаю хлеба следующей осенью. День дождливый и ветреный — зима будет суровой. Небо прояснилось — жди заморозков. Деревья уже сбросили всю листву — скоро придут холода. Ночью звезды светят тускло — к мягкой зиме. Небо ясное, синее, а насекомые еще активны — зима будет теплой. Вечером чистое небо, а вокруг луны багровое свечение — к морозной и снежной зиме. Над восходящим солнцем появилось облако — к ненастью.

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