Церковный праздник 10 октября: какие вещи нельзя давать в долг в этот день

10 октября по новому церковному календарю православные в Украине чтят память святых Евлампия и Евлампии, которые погибли как мученики за христианскую веру. С этим днем связано немало народных обычаев, запретов и примет, по которым наши предки определяли, когда придут холода и какой будет зима.

Приметы 10 октября. Фото: из открытых источников

В народе день называют Евлампий Зимоуказатель, Предзимье. По традиции этот день посвящают наведению порядка в доме и избавлению от ненужных вещей. Старую, изношенную одежду, которую уже невозможно носить, выбрасывают, а еще лучше сжигают, а пригодные вещи отдают нуждающимся. Считается, что такая помощь обязательно возвращается добром.

Также в этот день принято готовить пироги из муки нового урожая, чтобы весь следующий год провести в достатке, сытости и добром здравии.

С Евлампием Зсвязано немало и народных запретов. Один из главных — сегодня не принято подметать пол и выносить мусор, говорят, что вместе с ним можно вымести из дома счастье, деньги и удачу. Не советуют давать в долг спички и свечи — считается, что вместе с ними дом покидают тепло, семейное согласие и благополучие.

Неудачным этот день считается для важных начинаний: не советуют открывать новые дела, совершать крупные покупки и принимать судьбоносные решения. Есть и особый запрет, связанный с животными: нельзя прогонять кошку, котенка или собаку, которые сами пришли к дому — согласно поверью, человек, приютивший бездомное животное или оказавший ему помощь, получает благословение и привлекает в дом добро.

По народным приметам на Евлампия судят о том, когда наступит зима, какими будут морозы и скоро ли выпадет первый снег. Если угроза в этот день – к мягкой и короткой зиме. Дождь со снегом – к теплому январю. Много шишек на хвойных деревьях – к сильным морозам. Сухая и теплая погода – к затяжной осени. Нет мороза – зима не наступит еще четыре недели. Утром на листьях появилась роса – к приближению ночных заморозков. Если на верхушках деревьев еще есть зеленые листья – значит, весна будет ранней, а если деревья уже полностью сбросили листву — скоро придет зима.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник был 9 октября: необычный запрет этого дня.



