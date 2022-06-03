Рекордная поддержка украинцев и поражение Путина: как изменили мир 100 дней полномасштабной войны

Сто дней с начала широкомасштабного вторжения России в Украину. Какие на данный момент можно сделать главные внешнеполитичекие выводы и прогнозы для Украины, России и мира? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Поддержка Украины. Фото: из открытых источников

Модель нового холодного противостояния с коллективным Западом, которую выбрал Путин, стала для него фатальной ловушкой

Политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак считает, что 100 дней открытой украинско-российской войны стали рубиконом в системе международных отношений, нарушив стройную и вальяжную логику их функционирования, тянувшуюся с момента распада СССР и окончания "холодной войны".

"Беловежско-маастрихская международная система в Европе (Беловежское соглашение о распаде СССР 1991 и Маастрихский договор о создании ЕС 1992 года) оказались перед угрозой ревизии со стороны гэбэшного режима Путина как особой формы автократии, пытающегося синтезировать нацистские практики прошлого, советский ресентимент и имперскую этнофобию. Порой напрашивается аналогия агрессии РФ против Украины с проблемами "малых стран", ставшая преддверием двух мировых войн (Сербия в 1914 г. и Польша в 1939 г.). Однако ныне заметно, что западные страны учли исторический опыт, пытаясь избежать угрозы Третьей мировой – и не стали ввязываться в прямое участие, открыв финансово-экономический фронт борьбы с РФ, принимая украинских переселенцев и запустив программы поставок оборонного и наступательного оружия в Украину", – отмечает эксперт.

Он также спрогнозировал, каким будет новый мир в условиях украинско-российского противостояния.

1. Переформатирование многополярного мира и появление регионального гегемонизма как геополитического тренда ближайших лет.

"США, используя войну как континентальную угрозу, укрепит евроатлантическую ось, что вдохнет новый ритм в деятельность НАТО, особенно после вступления в блок Швеции и Финляндии, – считает Олег Постернак. – Франция, Германия и Италия будут пытаться найти собственную макрорегиональную линию доминирования внутри ЕС, выдвигая идею общеевропейских вооруженных сил. Британия, Польша, страны Прибалтики вместе с Украиной будут сближаться с учетом общего противника – России, поэтому не исключено появление нового регионального военно-политического блока. При этом Британия ищет собственные пути. Турция уже сейчас становится региональным лидером на Ближнем Востоке с перспективой укрепления в черноморском регионе и распространения влияния в Среднюю Азию. Как это цинично не звучит, но наша война сделала и Украину более субъектной в международных отношениях. Впрочем, говорить о реальном региональном лидерстве можно лишь после завершения боевых действий и восстановлении страны. Произошло явное и заметное располюсование мира, возвращаются в международную систему традиционные институты сдержек, противовесов и баланса".

2. Украинско-российская война поставила ребром проблему Евросоюза как субъектного проекта геоэкономики и геополитики.

"С одной стороны, она стала колоссальный прорывом в евроинтеграционной скорости Украины. Наше государство воспользовалось замешательством некоторых стран Европы в первые недели войны – и наконец-то пытается "выбить" двери, которые долгое время были закрытыми. Сейчас темп расширения ЕС на восток Франция, Германия, Нидерланды и другие страны будут пытаться максимально сбить, ослабить, понимая, что ускоренное вступление Украины в ЕС приведет в перспективе к усилению роли США в регионе и созданию польско-украинской оси в противовес франко-немецкой. Поэтому и звучат разговоры внутри ЕС о возможном пересмотре базовых соглашений и политик ЕС", – поясняет эксперт.

3. Россия переходит к фазе трансформаций своей внешнеполитической субъектности.

"Модель нового холодного противостояния с коллективным Западом, которую выбрал Путин как способ укрепления режима своего всевластия и попытки промаркировать зону влияния во всем постсоветском пространстве, включая потерянную ранее Украину, стала для него фатальной ловушкой, – уверен Олег Постернак. – РФ увязла в войне с Украиной, не добилась ни одной изначально поставленной задачи, продемонстрировав на весь мир собственные военные, политические и экономические уязвимости, которые заставят ключевых игроков (ЕС, Китай, Индию, Японию, Турцию, Иран и других) заново учитывать изменившийся баланс. РФ будет пытаться максимально отстроиться от партнерства с западными странами и усилит азиатское направление своей внешней политики, рассматривая Китай, Индию, Иран как своих ключевых экономических партнеров. В отношении с Западом РФ будет использовать ядерный шантаж как способ компенсировать неудачи в войне с Украиной, которые оборачиваются для него сокращением международного влияния. Ядерный шантаж таким образом превращается в главную козырную карту, которая должна заставить западные страны установить хрупкий промежуточный баланс в Центрально-Восточной Европе".

4. Бытует мнение о том, что Украина стала для США и Британией антироссийским триггером, а часть западных стран заинтересована в контролируемом продолжении войны для нанесения максимального ресурсного и геополитического ущерба РФ.

"Конечно, это видимая часть айсберга, но при этом отдающая поверхностным пониманием, – считает эксперт. – Но разве глобальное ослабление РФ как фактора, постоянно угрожающего существованию Украины, не выгодно самой Украине, которой придется обустраивать будущее и как-то оформлять сосуществование с постоянным историческим противником? Прежде всего, это выгодно нам в интересах будущего. Каждый день войны, которую Украина с достоинством храброго проходит, опираясь на мастерство своих Вооруженных Сил, даже не смотря на локальные неудачи, отодвигает перспективу военной реинкарнации РФ, которая непременно будет планировать новые и новые маневры с целью демонтажа Украинского государства. Не допустить это и является общей фундаментальной задачей западных стран".

Популярность Украины в целом и нашего президента в частности в мире – рекордная

Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), доктор политических наук Игорь Петренко уверен, что за эти сто дней РФ растеряла свое геополитическое влияние, которые выстраивала десятилетиями.

"Напав на Украину, Россия нивелировала все предыдущие достижения. Была возможность крепко посадить Европу на российскую газовую иглу. Теперь понятно, что ЕС, пусть не так быстро, как нам бы хотелось, диверсифицирует поставки энергоносителей, всё более уходя от зависимости от РФ, – поясняет эксперт. – В будущем это станет серьезным ударом по стране-агрессору. Уже шестой санкционный пакет ЕС принят, там нанесен удар по поставкам нефти. В итоге РФ будет терять миллиарды. "Северный поток-2" фактически похоронен".

Россия, продолжает Игорь Петренко, выставляла себя оппонентом Запада, с которым надо считаться. Выдвигала некие ультиматумы касательно расширения НАТО. Грозила неким военно-техническим ответом.

"А в итоге что получается? Финляндия и Швеция собираются вступить в НАТО, на что Путин говорит — ну, хорошо, пусть вступают, у нас нет проблем с этими странами, не видим преград и волнений, разве что там появятся базы НАТО. Это – суперслабый ответ. Как бы Путин не пытался играть в мачо, показывая, что Россия может как-то противостоять НАТО, в конечном итоге в Кремле просто "сдулись". И сейчас, кода США приняли решение о предоставлении Украине таких мощных видов вооружения как РСЗО, которые могут бить на 70 и более км, ничем особо РФ ответить не может. Россияне уже 100 дней пытаются втянуть напрямую Беларусь, которая стала плацдармом для вторжения в Украину, но у них не выходит. Та же картина с Приднестровьем. И там, и там понимают, что ВСУ их быстро сотрут в порошок", – подчеркивает Игорь Петренко.

Если ранее РФ пыталась быть союзником, партнером для Китая, то сейчас стала для него больше проблемой, отмечает он. По мнению эксперта, КНР сейчас воспринимает РФ как страну, с которой можно что-то поиметь, учитывая ее сложное положение. Покупать подешевле нефть, газ, поставлять какую-то продукцию в Россию. И хорошо на этом зарабатывать. При этом стараясь не перейти черту, чтобы не нарваться на санкции.

Игорь Петренко акцентирует, что РФ предстала миру как страна-террорист, страна-военный преступник. Токсичная страна, с которой нельзя иметь дело.

"Все свои прежние достижения Путин спустил в унитаз нападением на Украину, о которую сломал зубы. И даже угрозы ядерного удара уже не работают. Они скорее показывают бессилие РФ и утверждают во мнении, что не за горами крах путинского режима, равно как глубинная трансформация России", – говорит эксперт.

При этом, продолжает он, коллективный Запад поддерживает Украину — и вооружением, и финансами.

"Украина, несмотря на сложнейшую ситуацию, усилилась. Стала субъектом международной политики. Если раньше субъектность вызывала дискуссии, то теперь мы в определенной степени задаем тренды в мире, – отмечает Игорь Петренко. – И в этом огромная заслуга всего нашего народа, ВСУ, лично президента Владимира Зеленского, который занимается продвижением наших идей. Мы выдвигаем свои предложения о безопасности. Показываем, что ООН слабо работает, что по НАТО тоже есть вопросы. А потому, давайте реализуем проект United24 – клуб ответственных государств, готовых превентивными мерами, в первую очередь, сделать невозможным повторения агрессии, которую сейчас осуществляет Россия против Украины".

Эксперт напоминает, что мы имеем колоссальную поддержку, несмотря на дискуссии внутри демократического мира. Что мы движемся в стороне евроинтегарции. И хоть вопрос о представлении Украине статуса кандидата еще не решен, мы намного ближе к ЕС, чем были ранее.

"Плюс – мы стали страной, которая полезна. Прежде всего, нашими ВСУ, имеющими опыт, которого не имеют практическ ни одна страна. Поэтому с Украиной считаются, – поясняет Игорь Петренко. – Были попытки забросить удочку в стиле "давайте договариваться", "надо сохранить лицо Путину" за счет украинских территорий. В ответ прозвучали четкие заявления от нашего высшего военно-политического руководства — Украина не собирается торговать территориями и суверенитетом. А любые переговоры возможны, когда мы выйдем на ситуацию до российского вторжения 24 февраля. Ну, а задача-максимум, что также подчеркивает Зеленский, это освобождение всех наших территорий и восстановление суверенитета".

Так что, продолжает эксперт, внешнеполитически Украина усилилась. И главная наша фишка — влияние не столько на зарубежные политэлиты, сколько на общества.

"Популярность Украины в целом и нашего президента в частности в мире — рекордная. Украинские храбрость, мужество — тот актив, с помощью которого мы влияем на общественное мнение многих стран. А оно, в свою очередь, влияет на правительства своих государств — чтобы то занимало более проукраинскую позицию. Яркий пример — Германия. Когда канцлер Шольц пытается как-то "отпетлять" от поставок Украине вооружений, идет серьезное давление со стороны журналистов — "четвертой власти", а также общества в целом. И канцлеру приходится не только говорить, но и делать конкретные шаги в ракурсе помощи Украине", – отмечает Игорь Петренко.

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