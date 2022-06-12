Развенчиваем фейки: где и при каких условиях могут вручить повестки

Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
В
Украине из-за российской агрессии до конца лета введено военное положение. В
связи с этим объявлена и всеобщая мобилизация. В Центре противодействия дезинформации при
СНБО назвали самые популярные фейки, касающиеся вручения повесток.
Мобилизация в Украине / Фото: depositphotos.com
Призыву
на службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Им действительно могут вручать
повестки на улицах или блокпостах, но это не значит, что их немедленно отправят
на войну с россиянами.
Когда и кому могут
вручать повестки
В
СНБО отметили, что мужчинам призывного возраста могут вручить повестку в
военкомат не только по месту жительства, но и на работе или улице, потому что
это не противоречит законодательству нашего государства. В повестке указана
дата и время прибытия в территориальный центр комплектования для прохождения
военно-врачебной комиссии. Однако, вручение повестки не означает мобилизацию.
Мужчину могут вызвать в военкомат, чтобы проверить его данные и определить
пригодность к службе.
Ответственность за
уклонение от военной службы
Также
в ведомстве отметили, что за неявку в военкомат, если на это нет уважительной
причины, мужчин ждет административное наказание. Сейчас штраф становит от 1700
до 3400 гривен. А за уклонение от призыва на военную службу грозит уже
уголовная ответственность от 3 до 5 лет.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что в украинской армии сегодня нет проблем с человеческими ресурсами, призвано уже достаточно людей. Люди есть и
их держат, но вот с оружием есть большие вопросы, потому как вооружить людей
особо нечем.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости