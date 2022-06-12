Развенчиваем фейки: где и при каких условиях могут вручить повестки

В Украине из-за российской агрессии до конца лета введено военное положение. В связи с этим объявлена и всеобщая мобилизация. В Центре противодействия дезинформации при СНБО назвали самые популярные фейки, касающиеся вручения повесток.

Мобилизация в Украине / Фото: depositphotos.com

Призыву на службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Им действительно могут вручать повестки на улицах или блокпостах, но это не значит, что их немедленно отправят на войну с россиянами.

Когда и кому могут вручать повестки

В СНБО отметили, что мужчинам призывного возраста могут вручить повестку в военкомат не только по месту жительства, но и на работе или улице, потому что это не противоречит законодательству нашего государства. В повестке указана дата и время прибытия в территориальный центр комплектования для прохождения военно-врачебной комиссии. Однако, вручение повестки не означает мобилизацию. Мужчину могут вызвать в военкомат, чтобы проверить его данные и определить пригодность к службе.

Ответственность за уклонение от военной службы

Также в ведомстве отметили, что за неявку в военкомат, если на это нет уважительной причины, мужчин ждет административное наказание. Сейчас штраф становит от 1700 до 3400 гривен. А за уклонение от призыва на военную службу грозит уже уголовная ответственность от 3 до 5 лет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в украинской армии сегодня нет проблем с человеческими ресурсами, призвано уже достаточно людей. Люди есть и их держат, но вот с оружием есть большие вопросы, потому как вооружить людей особо нечем.

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