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Разведке стало известно, кого под видом добровольцев отправляет Кремль на войну в Украину

Родственники резервистов устроили митинги против их участия в войне против Украины

сегодня, 16:30
Автор:

Кравцев Сергей
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Россия ведет полномасштабную войну против Украины, но до сих пор пытается скрывать настоящее положение вещей, в первую очередь, от своих же граждан. Так, в качестве "пушечного мяса" российское командование отправляет на войну в Украину резервистов под видом "добровольцев". Как передает портал "Комментарии", соответствующий перехват обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Разведке стало известно, кого под видом добровольцев отправляет Кремль на войну в Украину

Российские военные. Фото: из открытых источников

Из перехваченного разговора становится понятно, что боевик так называемой "ДНР" рассказывает одному из военные РФ, что в 115 батальон, куда бросили студентов, фактически начал протестовать, отказываясь выполнять приказы. Подключились родственники резервистов. Они категорически против их участия в войне против Украины.

Боевик жалуется, что российское командование особо не церемонится с живой силой и осознает, что большинство мобилизованных – всего лишь "живое мясо". Большинству из них вернутся после ожесточенных боев на Донбассе не суждено. 

По словам боевика "ДНР", те резервисты, которые прибыли из РФ, не ожидали, что их отправят на самый "ноль" и после того, как им поступила команда – выступать на передовую те начали возмущаться, что они резервисты и не собираются воевать на первой линии. В ответ им российские командиры заявили, что каждый, кто прибыл с оружием в Украину – доброволец и силой его сюда никто не затаскивал, поэтому должен выполнять приказы.

Читайте на портале "Комментарии" — в РФ назвали сроки, на когда готовят "референдумы" по "присоединению" Донбасса, Херсонщины и Запорожья.

Также издание "Комментарии" сообщало – от союзников Украины на Западе много слов, но мало действий: эксперты рассказали, что не так с заявлением Джо Байдена – какой поддержки заждалась Украина.



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Источник: https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/videos/2888950494730669/
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