«Рамштайн-3»: когда Украина получит обещанное оружие – кто на Западе саботирует его поставки

В Брюсселе в среду, 15 июня, соберется Контактная группа по Украине (формат "Рамштайн", в который входят министры обороны стран НАТО и союзников). Ожидается, что участие примут представители 50 стран. Глава Пентагона Ллойд Остин, который будет председательствовать на встрече, обещал определить следующие шаги, необходимые Украине для защиты от российской агрессии, сообщает официальный сайт Министерства обороны США. Какие ожидания от третьей встречи в формате "Рамштайн"? Почему поставки необходимого вооружения в Украину сбоят? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Оружие для Украины. Фото: из открытых источников

Можно прогнозировать, что будет объявлено о передаче Украине новых видов вооружения

Глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член политсовета парии "Сила и Честь" Олег Белоколос поясняет:

"Исходя из имеющейся информации, можно прогнозировать, что будет объявлено о передаче Украине новых видов вооружения, в том числе тяжелого, от наших стран-партнеров. В частности, США сообщают, что наши военные завершают тренировки по использованию реактивных систем залпового огня HIMARS, и вскоре эти системы уже будут на поле боя. Вчера, 14 июня, министерша обороны Германии Кристине Ламбрехт также анонсировала поставку Украине самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000. По ее словам, скоро завершится обучение украинских военных".

По мнению эксперта, утверждения, в последнее время распространенные в Украине, об определенных задержках со снабжением нас западными вооружениями, во многом связаны прежде всего с недостаточным пониманием военно-технических, специфически-производственных, логистических и других вопросов, связанных с данной непростой тематикой.

"Всё, конечно, будет решаться на поле боя. Так что рассчитываем на то, что наши военные быстро овладеют новыми видами вооружений и в очередной раз нанесут поражение агрессору", – резюмирует Олег Белоколос.

Очень похоже, что имеет место тихий саботаж со стороны некоторых представителей Западного мира, которые не хотят затягивания конфликта

Эксперт Украинского института политики Никита Трачук напоминает, что еще недавно в Украину шли эшелоны с помощью. И были надежды, что после принятия закона о ленд-лизе (исторический шаг, на который США пошли впервые после Второй мировой) – она вырастет в разы. И что будет коренной перелом в войне, так как нас буквально завалят вооружениями, что позволит побороть численное превосходство противника (имеющего также гораздо больше вооружений). Но…

"К сожалению, мы видим, в том числе по риторике президента, представителей его Офиса, Минобороны (заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что мы получили лишь 10% от того, что просили), что ожидания, мягко говоря, не оправдываются. Почему это происходит? С моей точки зрения, Европа и США не изменили решение о необходимости победы Украины в этой войне. Но изменили подходы к этой стратегии. Учитывая, что ситуация на фронте становится сложнее, особенно на Донбассе, где идут тяжелейшие бои, Запад, такое впечатление, решил давать нам оружие дозировано. С расчетом, чтобы никто не имел явного преимущества. Чтобы, само собой, не выиграла Россия. Но, и чтобы Украина не нанесла агрессору сокрушительного поражения на поле боя. Возможно, это связано с желанием "сохранить путину лицо", "не унизить Россию" — как говорил президент Франции Макрон. Чтобы та не пришла в бешенство и не подняла градус эскалации еще выше. Чтобы война не выплеснулась за пределы Украины. Чтобы Кремль не открывал вторые фронты в Молдове, Прибалтике. Такая себе стратегия контролируемого хаоса, контролируемой войны", – поясняет эксперт.

По его мнению, таким образом Украину могут пытаться склонить к переговорному процессу, которым завершается любая война. А эту, учитывая глобализацию мира, плодит новые кризисы и усугубляет имеющиеся (энергетический, продуктовый, общеэкономический).

"Не исключено, что именно с этим связан потенциальный визит в Украину, о чем в последнее время много пишут, того же Макрона в компании с канцлером Германии Шольцом и премьер-министром Италии Драго (или по отдельности). Эти европейские лидеры явно будут пытаться склонить украинскую власть к мирным переговорам. Вопрос — на каких условиях, – размышляет Никита Трачук. – Таким образом, задержка поставок вооружений, как мне видится, это не только и не столько логистика (хоть и она тоже). Очень похоже, что имеет место тихий саботаж со стороны некоторых представителей Западного мира, которые не хотят затягивания конфликта. Не следует исключать, что именно с этим связано торможение поставок в Украину критически необходимых вооружений нужными темпами и в нужных объемах. Как результат, идут тяжелые позиционные бои, прежде всего, на Донбассе".

Эксперт предполагает, что без неких резких поворотов в этой войне (к примеру некого сражения с большим количеством жертв), без обнародования каких-то новых военных преступлений России – вряд ли стоит ожидать принятия кардинальных решений о поддержке Украины в рамках того же "Рамштайна".

"Именно кардинальных. А так-то нам помогать, конечно, будут. Но помощь помощи – рознь, – подчеркивает Никита Трачук. – Внимание к нашей войне угасает… Это следует признать. И помощь нам будут предоставлять дозировано".

Читайте также на портале "Комментарии" — в Пентагоне рассказали, осталась ли у Путина цель захватить всю Украину.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!