«Рамштайн-3»: какие ожидания – могут ли союзники принять кардинальные меры в войне против РФ

Министр обороны США (глава Пентагона) Ллойд Остин сообщил, что приедет с визитом в Брюссель для обсуждения оборонных вопросов Украины. Это будет третья встреча министров обороны стран НАТО и союзников в формате "Рамштайн" (первая прошла в немецком Рамштайне 26 апреля очно, вторая состоялась 23 мая онлайн-формате на уровне министров обороны 44 стран). Какие ожидания от нее? Могут ли союзники Украины пойти на кардинальные меры с целью победы над Россией? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Встреча на базе Рамштайн в Германии по поводу военной поддержки Украины. Фото: Минобороны Украины

В данный момент продолжаются консультации с рядом других государств, которых Украина хотела бы видеть в этом беспрецедентно мощном клубе

По мнению политического эксперта, дипломата Вадима Трюхана, третья встреча министров обороны держав, фактически сформировавших в конце апреля антипутинскую коалицию, станет знаковой.

"Во-первых, она будет происходить в момент, когда всем станет окончательно ясно, что нацистская россия не способна реализовывать свои завоевательные планы по Украине. Анонсированного кремлевскими пропагандистами захвата Луганской, и тем более Донецкой областей не произошло. И это еще в Украину не поступило необходимое оружие от партнеров. В Харькове и на Юге ВСУ проводят довольно успешные, хотя еще и не слишком масштабные контрнаступательные операции. Во-вторых, на момент встречи уже полностью заработает закон о ленд-лизе – и начнут появляться первые последствия от шестого пакета санкций ЕС. В-третьих, будет приближаться сбор зерновых в Украине, для экспорта которых на мировые рынки россияне фактически поставили глухую стену, заблокировав черноморские и захватив азовские морские порты Украины. В результате угроза возникновения продовольственного кризиса стала актуальной, как никогда за последние 70 лет. Все эти факторы повлияют на способность государств, считающихся членами демократического свободного мира, внести свой вклад в усилия, направленные на противодействие агрессивным завоевательным планам путинской нацистской россии", – уверен Вадим Трюхан.

Он напоминает, что слишком мало времени прошло после второй встречи в формате Рамштайн – всего три полные недели. И соответственно, надеяться на какие-то революционные решения Рамштайна-3 о поставках нового оружия, после "Гарпунов" и HIMARS не приходится.

"В то же время, – отмечает эксперт, – ситуация меняется насколько динамично, что о некоторых долгожданных сюрпризах мы можем услышать. Например, о поставках военных самолетов. Не зря же несколько дней назад один из высокопоставленных американских генералов публично говорил о необходимости их предоставления Украине. Причем не только советских МиГов, но и их западных более современных аналогов. Очевидно, речь в первую очередь о F-15/16. Еще одной интригой будет количество участников встречи. На вторую, напомню, прибыло на 5 представителей иностранных государств больше, чем на первую (44), в том числе, Ирландия и Австрия. Думаю, в данный момент продолжаются напряженные негласные консультации с рядом других государств, которых Украина, США как лидер коалиции, а также другие участники хотели бы видеть в этом беспрецедентно мощном клубе".

Остин приедет ускорять процесс предоставления Украине вооружений

Директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна, политтехнолог Тарас Березовец рассуждает так:

"Первый Рамштайн поднял высоко планку и задекларировал определенные цели касательно военной помощи Украине. Но мы видим, что ни ленд-лиз, ни прочая военная помощь пока не работают так, как должны были бы. Необходимое нам оружие поступает крайне медленно и в недостаточных количествах. Это не позволяет нам кардинально изменить ситуацию на фронте".

Прием сами американцы, инициаторы формата "Рамштайн" также медлят с предоставлением нам определенных систем вооружений, акцентирует эксперт.

"Поэтому Остин приедет ускорять данный процесс. Особенно касательно европейцев. Мы видим, как себя некрасиво ведет Германия, задекларировав определенные объемы помощи, но так ее и не предоставив. Тогда как страны, находящиеся далеко, та же Австралия, выполнила все свои обещания, передав соответствующую помощь Украине. Думаю, США будут подталкивать, прежде всего, европейцев, ускориться. При этом американцам надо начинать с себя", – уверен Тарас Березовец.

Что касается ожиданий, он напоминает, что были запросы со стороны Киева по ракетам класса "земля-земля", по системе "Пэтриот". И если по итогам Рамштайна-3 удастся достичь прогресса по этим запросам – это будет прекрасно.

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