Путин определился с новой «сакральной датой» в войне против Украины

Ближайшая дата, к которой российский президент Владимир Путин может попытаться завершить активную фазу войны против Украины – 24 декабря. Как передает издание "Комментарии", такое мнение высказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун, пишет сайт "Сегодня".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Отметим, ранее военные эксперты и аналитики активно обсуждали в сети и СМИ другую "сакральную дату" 9 мая, к которой Путин хотел завершить "спецоперацию" или приурочить к этой дате какую-то из побед в Украине.

Виктор Ягун считает, что ближайшая концептуальная дата в календаре – 24 декабря. Эта дата может быть активно использована российскими пропагандистами. Ведь 24 декабря 2022 исполняется 100-летие создание СССР. Нельзя исключать, что россияне попытаются к этой дате объединить все оккупированные земли под одним флагом. Возможно, в Москве будет проведено какое-то мероприятие с размахом, как любит Путина, на которое всех пригласят.

Эксперт отметил, что на что-то концептуальное россияне могут решиться только в том случае, если им удастся достичь какого-то успеха в войне в Украине до 24 декабря.

Генерал-майор добавил, на самом деле привязываться к датам не стоит, потому что в Украине уже понадеялись на то, что после 9 мая активная фаза войн прекратится, но ничего такого не произошло. Война продолжается и по сей день. Если ВСУ и дальше будут давать отпор врагу, то никакие планы оккупантов не осуществляться и все свои даты они могут оставить себе, потому у украинцев свои даты и свои планы.

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