Прошла 30 километров: служебная собака неделю искала хозяина под пулями (ВИДЕО)

В Киевской области служебная собака семь дней искала собственного хозяина-военнослужащего. Пес породы немецкая овчарка за неделю времени преодолел 30 километров и нашел его. Об этом сообщает ТСН.

Лея нашла своего наставника по запаху (фото из открытых источников)

Когда закончился обстрел кинологического центра Национальной гвардии, служебная овчарка Лея семь дней разыскивала собственного хозяина. 8-летний пес таки нашел военнослужащего по запаху, и сейчас наставника не покидает при каких-либо обстоятельствах.

"Вместе со мной и спала в окопе, можно сказать, и ели мы одно и то же. Мне было тяжело видеть ее уставшую и голодную, как она через эти 5 дней ничего не ела и прибежала ко мне", — говорит хозяин Леи.

Еще в феврале пес занимался розыском граждан по запаху. Когда началось полномасштабное российское вторжение, помещение кинологического центра, где находились его питомцы, начали обстреливать кафиры.

Чтобы спасти служебных псов, военнослужащие открыли двери вольеров. Собаки побежали, кто куда, спасая себя. Некоторые из них были ранены. Одна овчарка Лея решила на поиски своего наставника.

"Ее кормил из рук, чтобы она ко мне привыкла и она запомнила мой запах и по этому от части прибежала к нам на пост. Это 25 километров ", – поведал журналистам военный.

Когда все защитники обороняли столицу, овчарка наблюдала, чтобы на позиции защитников не пришли российские агрессоры. Дрессировщик овчарки очень доволен, потому что напряженные тренировки не прошли даром – служебная собака смогла найти любимого хозяина.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин снова упомянул об использовании ядерного оружия .

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