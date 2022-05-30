Прокуроры установили, кто из российских командиров давал приказ оккупировать ЧАЭС

Командиру, приказавшему захватить атомную станцию в зоне отчуждения, сообщили о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.



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Следователи установили, что приказы оккупантам по захвату Чернобыльской АЭС отдавал полковник полиции Федеральной службы войск национальной гвардии рф. Украинские прокуроры выдвинули ему подозрение в нарушении законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины).

Российский полковник с подчиненными проводил оккупацию атомной станции, захват в плен и вывоз в рф 169 военнослужащих Национальной гвардии Украины, давал указания грабить помещение ЧАЭС.

Действия оккупанта квалифицированы как составляющие прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения и противоречащие нормам ст. 56 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года. Документ содержит запрет на захват атомных электростанций во время войны. Расследование проводится Службой безопасности и управления контрразведки объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма ДЗНД СБУ.

Украинские правоохранительные органы ранее объявили о подозрении двум генералам Федеральной службы войск национальной гвардии рф в совершении им военных преступлений на территории Украины.

Как писал портал "Комментарии", в Луганской области очень тяжелая ситуация, украинские военные удерживают позиции, чтобы в тылу успели накопить достаточное количество вооружений и перегруппироваться для наступления. По словам главы ОВА Сергея Гайдая, в Луганской области уже есть зарубежная техника, она уже хорошо себя зарекомендовала.







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