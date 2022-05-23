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Приказал обстреливать Харьковщину: родившегося в Украине оккупанта привлекут к ответственности

оккупант предоставил преступный приказ применить тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1 «Буратино» в направлении жилых массивов

23 мая 2022, 22:32
Автор:

Лиля Воробьева
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Уроженцу Ужгорода, российскому командиру, приказавшему обстрелять Харьковскую область, сообщено о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Об этом сообщается в Офисе Генерального прокурора Украины.
Следователи заочно сообщили о подозрении командиру отдельной мотострелковой бригады 6 общевойсковой армии Западного военного округа вооруженных сил РФ по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
"По данным следствия, российский командир, родившийся в г. Ужгород Закарпатской области, 26 марта 2022 года в с. Малая Рогань Харьковского района предоставил преступный приказ применить тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1 "Буратино" в направлении жилых массивов поселков Малая Рогань и Ольховка. В результате обстрела 13-летняя девочка получила минно-взрывные травмы, она скончалась в больнице. Повреждены гражданские объекты, среди которых учебное заведение Ольховского сельского совета", — говорится в сообщении.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Луганской области ВСУ сбили штурмовик кафиров . В воскресенье, 22 мая, в Луганской области, где по всей линии фронта идут ожесточенные бои, украинские защитники сбили одноместный бронированный дозвуковой штурмовик российской армии Су-25. Отменили еще один самолет у оккупантов военнослужащие 3-й роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Советник министра МВД отметил, что в очередной раз украинские защитники умело использовали Stinger. В результате прицельного попадания шансов сохранить жизнь у вражеского пилота не было никаких. Украинские бойцы сработали профессионально.


Приказал обстреливать Харьковщину: родившегося в Украине оккупанта привлекут к ответственности

Оккупанты дал приказ обстрелять Харьковщину (фото из открытых источников)


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Источник: https://www.facebook.com/pgo.gov.ua
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