После их пыток удалось выжить только трем людям: идентифицировали еще 5 палачей рф и 3 "вагнеровцев" (ФОТО)

Следователи идентифицировали пять военнослужащих РФ и трех "вагнеровцев", причастных к убийству старосты села Мотыжин и смертным пыткам мирных жителей оккупированной Киевщины. Также правоохранители просят свидетелей преступлений откликнуться. Об этом сообщается в Офисе генерального прокурора Украины.

Следователи заочно сообщили о подозрении 5 военнослужащим вооруженных сил РФ и 3 членам частной военной компании "Вагнер" в нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины). Во время оккупации части Киевской области подозреваемые грабили мирных жителей, пытали, убивали и сжигали их дома. Им инкриминируют 14 эпизодов жестокого обращения с гражданским населением. После их пыток удалось выжить только трем людям.

"По данным следствия, в марте 2022 года подозреваемые – военнослужащие РФ и члены "Вагнера" – пришли домой к старосте села Мотыжин Макаровской ОТГ. Они незаконно лишили свободы и вывезли к месту своего временного базирования женщину, ее мужа и сына. Оккупанты их п ы тали, пытаясь получить информацию об ВСУ и терробороне.На глазах у матери сыну прострелили ногу, а затем убили выстрелом в голову.Подобным образом пытали и мужа старосты села.Вся семья погибла от множественных огнестрельных ранений.Другую потерпевшую — мирную жительницу села подозреваемые смертельно ранили только из-за того, что она была одета в темную одежду. После этого ее отца взяли в плен и долгое время держали в здании с завязанными глазами и связанными руками, без воды и еды", — говорится в сообщении.

Вагнеровцы и оккупанты жестоко издевались даже над волонтерами и другими мирными жителями Киевщины.