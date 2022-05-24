После их пыток удалось выжить только трем людям: идентифицировали еще 5 палачей рф и 3 "вагнеровцев" (ФОТО)

Следователи идентифицировали пять военнослужащих РФ и трех "вагнеровцев", причастных к убийству старосты села Мотыжин и смертным пыткам мирных жителей оккупированной Киевщины. Также правоохранители просят свидетелей преступлений откликнуться. Об этом сообщается в Офисе генерального прокурора Украины.
Следователи заочно сообщили о подозрении 5 военнослужащим вооруженных сил РФ и 3 членам частной военной компании "Вагнер" в нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины). Во время оккупации части Киевской области подозреваемые грабили мирных жителей, пытали, убивали и сжигали их дома. Им инкриминируют 14 эпизодов жестокого обращения с гражданским населением. После их пыток удалось выжить только трем людям.
"По данным следствия, в марте 2022 года подозреваемые – военнослужащие РФ и члены "Вагнера" – пришли домой к старосте села Мотыжин Макаровской ОТГ. Они незаконно лишили свободы и вывезли к месту своего временного базирования женщину, ее мужа и сына. Оккупанты их пытали, пытаясь получить информацию об ВСУ и терробороне.На глазах у матери сыну прострелили ногу, а затем убили выстрелом в голову.Подобным образом пытали и мужа старосты села.Вся семья погибла от множественных огнестрельных ранений.Другую потерпевшую — мирную жительницу села подозреваемые смертельно ранили только из-за того, что она была одета в темную одежду. После этого ее отца взяли в плен и долгое время держали в здании с завязанными глазами и связанными руками, без воды и еды", — говорится в сообщении.
Вагнеровцы и оккупанты жестоко издевались даже над волонтерами и другими мирными жителями Киевщины.
"Среди эпизодов, инкриминируемых упомянутым военным, — замучены до смерти два члена общественной организации "Патриот". Их тела найдены с многочисленными сквозными огнестрельными ранениями. Также захватчики задержали двух волонтеров, которые пытались провезти в оккупированное село Мотыжин гуманитарную помощь для местных жителей. После пыток их вывезли в лесополосу и приказали бежать, открыв по ним огонь в спину.Один из волонтеров погиб от выстрела в голову, другой был ранен.Автомобили и гуманитарную помощь оккупанты присвоили. Еще одного потерпевшего привязали к квадроциклу и заставили его таким образом бежать почти километр. После допросов, угроз убийства и избиения, его в течение нескольких дней содержали в канализационной яме", — сообщили в ведомстве.
Правоохранители просят свидетелей откликнуться.
"Если вы узнаете этих российских военнослужащих и членов ПВК "Вагнер" и имеете свидетельства об их причастности к другим преступлениям – присылайте доказательства на https://warcrimes.gov.ua/
или обращайтесь в Киевскую областную прокуратуру: 097-053-04-65 , 097-838-31-87, 050-107-66-75", — говорится в сообщении.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что кафиры отправляли мирных жителей
на заминированные дороги, а выживших расстреливали: среди погибших — дети.
Оккупанты издевались над мирным населением (фото из открытых источников)
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