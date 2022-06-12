Поможет ли Рамштайн-3 ускорить поставки тяжелого вооружения в Украину – как могут повлиять США

Контактная группа по обороне Украины, известная как формат "Рамштайн" (от базы ВВС США "Рамштайн" в Германии, где 26 апреля состоялась первая встреча) соберется 15 июня в Брюсселе. Об этом сообщает сайт Пентагона. Встречу проведет министр обороны США Ллойд Остин, дав после пресс-конференцию совместно с председателем Объединенного комитета начальников штабов, генералом Марком Милли. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", чего ожидать от Рамштайна-3, который пройдет спустя три недели после второй подобной встречи, состоявшейся в онлайн-формате.

Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: из открытых источников

США будут пытаться сверить часы, чтобы понять, кто и как помогает Украине

По словам председателя правления Центра стратегических исследований Павла Жовниренко, идет процесс ежемесячных встреч, что было анонсировано во время первой встречи 26 апреля на базе "Рамштайн".

"Тогда были приняты политические решение, теперь происходит сверка часов. Кто, как, чем помогает Украине, что изменилось. А ситуация на фронте динамично меняется, потому и решения следует принимать, в соответствии с данными переменами, – подчеркивает эксперт. – Россия поменяла тактику ведения боевых действий (теперь концентрирует силы и средства на отдельно взятых направлениях, в последнее время – на Донбассе, где мощно задействует артиллерию), что требует и корректировки той помощи, которая идет в Украине со стороны Запада".

При этом, отмечает Павел Жовниренко, на Западе есть проблемы, в первую очередь, с недостаточной ответственностью некоторых стран, которые заявили о конкретное военной помощи, но так ее нам и не предоставили. В первую очередь, речь о Германии.

"Показательно, что, как и на двух предыдущих встречах, на этой в финальной пресс-конференции намерены принять участие не только министр обороны США Ллойд Остин, но и председатель объединенного комитета начальников штабов – Марк Милли. Уже понятно, что США, взяли на себя лидирующую роль в данном формате. На первой встрече был сформирован, скажем так, велосипед из около 40 участников. На второй, в мае, к ним примкнул еще ряд государств. И Штаты, как лидер процесса, похоже, на каждой встрече намерены проводить ревизию — как и кто "крутит педали" военной помощи Украине. Чтобы не получилось, что крутят, к примеру, только США, Великобритания, Польша, а остальные участники формата – просто отбывают номер", – поясняет эксперт.

Он считает, что ожидать прорывного решения типа прямого участия НАТО в войне – не приходится.

"Чтобы не допустить этого и был сформирован "Рамштайн". Такая конструкция группы по поддержке Украины. Что позволяет не вступать остальным государствам в прямое столкновение с Россией. Но при этом оказывать Украине поддержку вооружением, боеприпасами, финансами и так далее, – рассказывает Павел Жовниренко. – Думаю, США будут пытаться целенаправленно реализовать политическую цель, которую заявили устами Ллойда Остина на первой встрече. А именно – ослабление России настолько, чтобы она у нее никогда более не хватило сил предпринять агрессию типа той, что она предприняла против Украины".

Рамштайн-3 качественно и количественно пополнит боевой арсенал ВСУ, но это будет не быстро

Политтехнолог, эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM" Александр Курбан рассуждает так:

"Россия сейчас находиться в ситуации геополитического цугцванга и приближающейся военной катастрофы. К сожалению, окончание войны и развал РФ будет не завтра и не через месяц. И не факт, что до конца этого года. Но они будут. И своими действиями, кремлевское руководство активно приближает свой конец".

Понимая, чем грозит России любой вариант выхода из войны, кроме уверенной победы, Кремль сегодня бросает в бой всё, что только у него осталось, считает эксперт.

"На фронте российское командование не жалеет своих солдат, технику, боеприпасы и прочие ресурсы. На подкуп некоторых продажных западных политиков и журналистов выбрасываются заоблачные суммы. Из российской экономики выжимают все соки. И пока что РФ держит удар, местами переходя в контратаку", – отмечает Александр Курбан.

При этом, продолжает он, костяк западной антироссийской коалиции, который представлен такими странами как США, Британия и Польша, включая и саму Украину, действует не так быстро, как хотелось бы.

"Приходится преодолевать не только внешние факторы (сопротивление РФ), но и внутренние. В антироссийской коалиции более сотни стран (в формате "Рамштайн" их уже под 50), но не все они заинтересованы в скорейшем и окончательном уничтожении путинского режима. К примеру, Германия, Франция, Венгрия, в меньшей степени Нидерланды, Италия, Австрия пытаются сохранить "лицо путину", а заодно и для себя что-нибудь урвать в этой ситуации. И это весьма тормозит процесс", – акцентирует эксперт.

Впрочем, пока на нашей стороне США и Великобритания, опасаться за геополитическую поддержку не стоит, уверен он. Лидеры этих стран, подчеркивает Александр Курбан, поняли, какую ошибку сделали в 1990-х годах, сохранив в целости самый большой осколок СССР – в виде территориально и ресурсно огромной России. Настало время исправлять ошибку. И процесс идёт.

"После более трех месяцев открытого противостояния, многократных просьб повлиять на РФ, в плане прекращения войны или хотя бы "закрыть небо" над Украиной, мы поняли, что сроки и формат нашей победы – в наших руках. Теперь мы просим у союзников только одного – современного наступательного оружия. Имея, по факту, самую боеспособную армию в Европе, Украина может закончить эту войну победой и вернуть все свои территории, включая Крым и ОРДЛО. Наши истинные союзники стараются нам помочь в решении этого вопроса. Собственно на его решение и ориентированные встречи в рамштайнском формате", – отмечает эксперт.

По его мнению, Рамштайн-3 существенно, качественно и количественно пополнит боевой арсенал ВСУ.

"Но, опять таки, это будет не быстро, – предупреждает Александр Курбан. – Потому что даже наши самые ярые и последовательные сторонники должны учитывать внешнеполитические факторы российско-украинского противостояния. Тут и продовольственная с топливной проблемы, и сложные отношения с Китаем, и перспектива углубления, наметившегося нового глобального экономического кризиса. Проблем много, все они в той или иной мере решаются. Но это, подчеркиваю, будет не быстро".

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