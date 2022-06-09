Почему украинцы обижаются на Меркель - почему Макрон не перестает звонить Путину: что происходит с ЕС

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Кравцев Сергей
Практически каждый день президент Украины Владимир Зеленский и другие представители органов власти обращаются к западным союзникам и партнёрам Украины с призывом – ускорить темпы передачи Украине вооружения. Выражается много негативных оценок в отношении того, что западные партнеры тянут с помощью Украины, с введением новых санкций. Отсюда много обид и много возражений, но тем не менее – достаточно ли сегодня Запад делает для помощи Украине и стоит ли его критиковать? Мнение на этот счет издание "Комментарии" узнало у экспертов.
Меркель и Макрон. Фото: из открытых источников
Политический эксперт, аналитик Алексей Голобуцкий считает, что для того, чтобы ответить на вопрос о том, достаточно ли помогает Запад, если ли какие-то спорные моменты нужно обратить внимание на сводку Генштаба ВСУ, в которой говорится — защитники Украины уничтожают врага из САУ Caesar, полученных от Франции.
Журналист, нардеп 8-го созыва Верховной Рады Сергей Высоцкий считает, что прежде, чем требовать что-то от Запада, украинцам нужно задуматься, достаточно ли они сами сделали для укрепления своей страны, но не сейчас, за эти 4 месяца, а раньше.
Высоцкий добавляет, война – хороший повод для того, чтобы немного повзрослеть. А взрослость предполагает развитие ответственности.
Читайте также на портале "Комментарии" – на Банковой объяснили, почему сейчас нет смысла ускорять темпы мобилизации.
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