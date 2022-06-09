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Почему украинцы обижаются на Меркель - почему Макрон не перестает звонить Путину: что происходит с ЕС

Украине приходится выбивать себе помощь в войне против РФ, теряя самое драгоценное - время

сегодня, 18:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Практически каждый день президент Украины Владимир Зеленский и другие представители органов власти обращаются к западным союзникам и партнёрам Украины с призывом – ускорить темпы передачи Украине вооружения. Выражается много негативных оценок в отношении того, что западные партнеры тянут с помощью Украины, с введением новых санкций. Отсюда много обид и много возражений, но тем не менее – достаточно ли сегодня Запад делает для помощи Украине и стоит ли его критиковать? Мнение на этот счет издание "Комментарии" узнало у экспертов.

Почему украинцы обижаются на Меркель - почему Макрон не перестает звонить Путину: что происходит с ЕС

Меркель и Макрон. Фото: из открытых источников

Пусть Макрон звонит хоть каждый день Путину, только, чтоб пушек французских побольше присылали

Политический эксперт, аналитик Алексей Голобуцкий считает, что для того, чтобы ответить на вопрос о том, достаточно ли помогает Запад, если ли какие-то спорные моменты нужно обратить внимание на сводку Генштаба ВСУ, в которой говорится — защитники Украины уничтожают врага из САУ Caesar, полученных от Франции.

"Говорят, что очень успешно это делают наши воины с помощью этих орудий. И пусть президент Франции Макрон звонит хоть каждый день Путину, только, чтоб пушек французских побольше присылали", – отметил эксперт.

Война – хороший повод для того, чтобы немного повзрослеть

Журналист, нардеп 8-го созыва Верховной Рады Сергей Высоцкий считает, что прежде, чем требовать что-то от Запада, украинцам нужно задуматься, достаточно ли они сами сделали для укрепления своей страны, но не сейчас, за эти 4 месяца, а раньше.

"Украинцы сейчас так ненавидят Ангелу Меркель за ее политику 2006-2008 годов, словно Януковича в 2010 какие-то инопланетяне нам выбрали! Макрон или Шольц возможно делают недостаточно для победы Украины. Но каждый должен честно спросить себя – а делали ли мы как общество за эти годы достаточно для собственного спасения?", – отмечает эксперт.

Высоцкий добавляет, война – хороший повод для того, чтобы немного повзрослеть. А взрослость предполагает развитие ответственности. 

"Дай Бог нам преодолеть этот инфантилизм. Ибо снова спустя какие-то годы будем искать виновных, не подготовившись к вызовам!", – отметил Сергей Высоцкий.

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Источник: https://comments.ua/
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