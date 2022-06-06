Почему Украина всё еще ждет мощное вооружение – может ли это повлиять на ход войны

Великобритания отправит Украине РСЗО M270, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км с помощью высокоточных управляемых ракет. Об этом говорится в официальном сообщении от правительства Великобритании. Это подтвердил и глава британского правительства Борис Джонсон. Почему это важно, и почему Украине всё еще не предоставили мощное вооружение в достаточном количестве? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

РСЗО M270. Фото: из открытых источников

Сейчас наступил переломный этап в обеспечении Украины современным вооружением

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан поясняет:

"Составляющими успешной войны являются: сильная экономика, конкурентные финансы, достаточный демографический ресурс для мобилизации, наличие современного вооружения, соответствующие стратегии и тактики, эффективность национальных спецслужб, талант полководцев, наличие серьезной военной коалиции. И, безусловно, важно качество и действенность информационного сопровождения военных операций. Плюс – консолидация и единство общества, в том числе высшего военно-политического руководства. К решению задачи победы над общим врагом следует привлекать максимум профессионалов – как со стороны власти, так и от оппозиции. В этой связи можно вспомнить опыт Великобритании. Когда во время Второй мировой войны – премьер-министр Черчилль взял к себе в правительство бывшего премьера Чемберлена, а также лорда Галифакса, которые оппонировали ему в политическом смысле. Но Черчилль нашел в себе силы, понимание, чтобы собрать в правительстве наиболее эффективных деятелей – для обеспечения борьбы с общим врагом".

Говоря о вооружении как об одном из важнейших составляющих любой войны, генерал напомнил, что накануне широкомасштабной российской агрессии Украина начала получать современное вооружение.

"И это сыграло ключевую роль в отбитии танковых атак, усилий пехоты и даже в борьбе с воздушными силами, с определенными ракетными ударами. В итоге ВСУ удалось отбросить врага от Киева, а потом и со всей Киевщины. Освободить Черниговскую, Сумскую, Житомирскую области. Несмотря на проблемы, имеющиеся на территории Херсонской, Харьковской, Запорожской областей, там тоже удается теснить врага. И держать Донбасс, несмотря на огромную концентрацию сил и средств, которые там сосредоточила Россия", – подчеркивает Василий Богдан.

По его мнению, сейчас наступил переломный этап в обеспечении Украины современным вооружением. И это, уверен генерал, закономерное явление.

"Сказались усилия высшего руководства нашего государства, украинской дипломатии, нашей диаспоры, которая мощно работает за рубежом. Сказалось и понимание мировой угрозы со стороны РФ. Как следствие – в США принят закон о ленд-лизе для Украины, нам выделяют миллиарды долларов, заработал формат "Рамштайн", происходит усиление санкций против страны-агрессора. США, Великобритания, а также новый европейский лидер – Польша – делают максимум для предоставления Украине необходимого вооружения", – отмечает генерал.

То, что происходит это не так быстро, как нам бы хотелось, имеет, по словам Василия Богдана, ряд причин.

"Среди них – определенные бюрократические "рогатки", которые существуют в Западным миром. Кроме того, Россия задействовала все свои лоббистские агентурные связи за рубежом, чтобы не допустить предоставления Украине современного вооружения натовских стандартов. Или, по крайней мере, создать ситуацию, когда этот процесс будет максимально затягиваться. И в этот период Путин надеться решить хотя бы частично "украинский вопрос", в том числе на Донбассе. Но уже видно, что путинские планы ломаются, – подчеркивает генерал. – США предоставляют нам РСЗО. Правда, стреляющие не на 300 км, как мы просили, а на 80 км. Но это тоже мощное вооружение. Аналогичные системы нам теперь предоставит и Великобритания. Думаю, совместно с другим вооружением (и которое уже есть в Украине, и которое еще будет прибывать, думаю, всё ускоряющимися темпами) эти системы дадут возможность ВСУ нарастить необходимый потенциал, создать необходимые плацдармы и в соответствующий момент, когда ситуация созреет, совершить контрнаступательные действия, которые обеспечат всё то, чего хочет украинская нация, украинская держава. А именно – освобождение всех наших территорий от оккупантов".

Низкие темпы предоставления Украины необходимого вооружения связаны с двумя причинами

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов уверен, что появление нового вооружения в Украине – очень важно.

"Из психологии известно, что агрессия, как правило, бывает направлена на слабую жертву. И Украине в целом, а украинской армии в частности необходимо постоянно показывать, что мы не являемся слабой жертвой. Что агрессия приведет и приводит к большим потерям напавшей стороны. Лишь это может заставить РФ искать реальных мирных переговоров. Насколько мы видим по идущим из Кремля и не только сигналам – Россия уже хочет выйти на некий условный "Минск-3", на какую-то формулу соглашений. Ей уже больно, она ищет выход из конфликта. И оружие, которое поставляет нам, в том числе, Великобритания, помогает ускорить этот процесс", – поясняет эксперт.

Он считает, что низкие темпы предоставления Украины необходимого вооружения в достаточном количестве и ассортименты связаны с двумя основными причинами.

"Первая – бюрократическая инерция всех западных структур. Там очень медленно принимаются подобного рода решения. Вторая – из сферы биологии. Если лягушку поместить в холодную воду и потихоньку подогревать котел, она будет считать, что всё нормально – вплоть до момента, когда вода закипит. Если же ее стразу поместить в кипяток, лягушка, скажем так, выпрыгнет. Россия – это огромная страна с ядерным оружием. Если такая "лягушка" с ядерной дубинкой начнет, скажем так, прыгать, это создаст опасность всему миру. Потому, наверное, принято решение подогревать ее медленно. В том числе дозировано поставляя вооружение в Украину, – размышляет Николай Спиридонов. – При этом оружие идет, а ситуация на поле боя, даже в проблемной Луганской области, понемногу выравнивается. Чаша весов, похоже, начинает склоняться в сторону Украины. И есть надежда, что вскоре начнутся контрнаступательные операции на ряде направлений. Мы уже видели такое в Киевской, Харьковской областях. Надеемся увидеть и в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской и так далее".

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