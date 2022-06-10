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Почему у россиян поставки HIMARS Украине вызывают истерику, - военный обозреватель

Эксперт рассказал, чем HIMARS лучше гаубиц М777 и как армия рф приспособилась к последним

сегодня, 15:50
Автор:

Козлова Альбіна
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В прямом эфире Украина 24 военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, как поставка HIMARS изменит ситуацию на фронте и почему россияне уже приспособились к гаубицам М777.

Почему у россиян поставки HIMARS Украине вызывают истерику, - военный обозреватель

Ракетный комплекс, фото Википедия

Одно из преимуществ HIMARS М142 и М270 над гаубицами является большая дальность полета реактивного снаряда. По сравнению со "Смерчами" и "Градами", HIMARS перезаряжается за 5 минут и может выпускать 12 реактивных боеприпасов за единицу времени, более высокоточное, максимальное отклонение от цели до 5 метров. В то время как "Смерч" перезаряжается минут 20-30, поражает меньше целей и имеет отклонения при первом залпе 150 м, при втором залпе — более 150 метров от цели.

М142 и М270 имеют дальность пуска снарядов до 50-60 км, что существенно выгоднее для поражения целей противника в тылу, чем М777, имеющая дальность 40 км. Ведь технику на украинских позициях нельзя подвезти ближе, чем за 10 км к линии фронта для предотвращения ее поражения или захвата диверсантами и т.д. Таким образом, ВСУ могут целиться на 30 км вглубь оккупированных россиянами территорий. К этому те уже приспособились – размещают свои командные пункты, личный состав, склады боеприпасов и горючего на линии в 30 км от фронта. А вот появление на поле боя РСЗО HIMARS с дальностю до 60 км меняет тактику боевых действий оккупантов, поскольку у них уже плохая логистика, а будет с поставками боеприпасов, горючего и других вещей на линию фронта еще хуже. Ведь ВСУ смогут взрывать их склады в глубине тыла.

Между собой HIMARS М270 и М142 отличаются конструкцией и количеством пусковых установок. М142 имеет заряд на 6 реактивных боеприпасов, одну пусковую установку и колесное шасси. М270 – на 12 боеприпасов с двумя пусковыми установками на гусеничном шасси.

Как писал портал "Комментарии", чего ждать Украине и миру от Мадридского саммита НАТО.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ynwPPfYLGQE
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