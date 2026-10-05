Умеют ли животные злорадствовать: ученые раскрыли неожиданный факт о чувствах

Людям хорошо знакомо чувство, когда чужая неудача вызывает не сочувствие, а удовольствие. Для такого переживания даже существует отдельное слово – злорадство, или Schadenfreude. Но могут ли ощущать нечто подобное животные? Ученые пока не имеют однозначного ответа, хотя поведение некоторых видов заставляет задуматься.

Собаки способны распознавать эмоции других животных, но ученые не имеют доказательств, что они испытывают злорадство. Фото: Pixabay / neet1004

Одной из причин сложности такого вопроса является то, что исследователи не могут напрямую спросить животное о его эмоциях. Они вынуждены оценивать поведение, реакции и контекст, в котором совершаются определенные действия. А внешняя реакция еще не обязательно говорит о наличии сложного человеческого чувства.

Что показывают наблюдения

Известно, что многие социальные животные способны распознавать эмоциональное состояние своих сородичей. Они могут реагировать на страх, агрессию или стресс других особей, а некоторые виды даже изменяют собственное поведение в зависимости от того, что происходит с членами группы.

Особенно интересны приматы. Их сложное социальное поведение включает конкуренцию, союзы, конфликты и примирения. Поэтому некоторые действия могут показаться похожими на человеческое злорадство. Например, животное может проявлять активность после того, как соперник потерпел неудачу.

Однако ученые предостерегают от слишком поспешных выводов. То, что человек воспринимает как радость из-за чужого поражения, может иметь совершенно иное объяснение. Животное могло просто воспользоваться ситуацией, получить доступ к ресурсу или почувствовать облегчение после завершения конфликта.

Почему ответ остается сложным

Для настоящего злорадства недостаточно просто положительной реакции на неудачу другой особи. Речь идет о сложном эмоциональном состоянии, в котором важно понимание того, что другому стало хуже, и положительное отношение именно к этому факту.

Поэтому нет убедительных доказательств, что животные испытывают Schadenfreude так же, как люди. В то же время их способность понимать эмоции других и реагировать на социальные события показывает, что границы животного эмоционального мира могут быть значительно сложнее, чем казалось ранее.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, почему ученые бьют тревогу из-за вирусных видео с котами