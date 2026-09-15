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Самая высокая лошадь в мире: как выглядит гигантский Гьюго (ФОТО)

Шайрский конь Гьюго официально признан самым высоким в мире. Его рост достигает 199 см без подков.

15 сентября 2026, 21:30
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Slava Kot

Четырехлетний Гьюго живет в Таустере в Англии у владельца питомника шайрских лошадей Tove Valley Shire Horses Бретта Мастерса. Представители Книги рекордов Гиннеса заинтересовались конем после многочисленных сообщений в СМИ, которые называли Гьюго самым большим конем в мире.

Самая высокая лошадь в мире: как выглядит гигантский Гьюго (ФОТО)

Самая высокая лошадь в мире

Наконец рекорд Гьюго официально подтвердил ветеринар Книги рекордов Гиннесса. Кроме того, для точности измерения производили без подков. В результате рост высочайшей лошади в мир составляет 199 см в холке.

Самая высокая лошадь в мире: как выглядит гигантский Гьюго (ФОТО) - фото 2

Самая высокая лошадь в мире: Гьюго из Великобритании

Несмотря на рекордный показатель, лошадь еще не завершила рост. Владелец предполагает, что Гьюго может продолжать расти примерно до восьми с половиной лет. Именно поэтому за здоровьем животные следят особенно тщательно. Гьюго регулярно осматривает ветеринар, каждые шесть месяцев его посещает стоматолог, а также с ним работают мануальный терапевт и массажист. Вдобавок, коню подобрали специальный рацион и добавки.

"Он живет как в пятизвездочном отеле", — шутит Мастерс, указывая, что Гьюго имеет все необходимое.

Несмотря на гигантские размеры, владелец описывает Гьюго как чрезвычайно хорошую и ласковую лошадь. Во время прогулок люди часто останавливаются, чтобы сфотографировать животное. По словам Мастерса, Гьюго любит внимание и чувствует себя счастливым.

Самая высокая лошадь в мире: как выглядит гигантский Гьюго (ФОТО) - фото 2

Самая высокая лошадь в мире

Шайрские лошади, которых также называют английскими грузовиками, известны своими большими размерами и значительной физической силой. В течение веков их использовали на фермах, для перевозки грузов и работы с тяжелым сельскохозяйственным оборудованием.

Заметим, что рекордсменом по росту считается конь шайрский мерин Сампсон, который позже был переименован в Мамонта. В 1850 году его рост составил 2,19 метра.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как выглядит самая низкая лошадь в мире, что размером не больше большой собаки.



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Источник: https://www.guinnessworldrecords.com/news/2026/9/hugo-by-name-huge-by-nature-meet-the-worlds-new-tallest-horse-in-gwr-2027
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