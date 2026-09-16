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Самая старая фотосессия собаки: как выглядят архивные снимки 1870-х годов (ФОТО)

Самая старая известная фотосессия собаки датируется 1870-1875 годами.

16 сентября 2026, 19:07
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Slava Kot

Сегодня фотографии домашних животных заполняют соцсети, но любовь людей к снимкам своих любимцев имеет гораздо более долгую историю. Одним из самых интересных примеров считается серия фотографий собаки австралийского ювелира А. Рендалла, сделанная примерно в 1870–1875 годах в Новом Южном Вельсе.

Самая старая фотосессия собаки: как выглядят архивные снимки 1870-х годов (ФОТО)

Самая древня фотосессия собаки

Безымянный пес получил то, что для того времени было настоящей редкостью, а именно отдельную фотосессию. Его посадили в студии перед декоративным фоном, рядом поставили мебель и накрыли стол узорчатой скатертью. Судя по снимкам, животное удивительно спокойно позировало перед камерой.

Самая старая фотосессия собаки: как выглядят архивные снимки 1870-х годов (ФОТО) - фото 2

Самая старая фотосессия собаки

Фотографии связывают с известными австралийскими мастерами Бофо Мерлином и Чарльзом Бейлиссом. В 1870-х годах фотографирование было сложным и дорогостоящим процессом. Использование мокрых стеклянных негативов требовало длительной экспозиции, поэтому человеку во время портретной съемки приходилось оставаться почти неподвижным.

Самая старая фотосессия собаки: как выглядят архивные снимки 1870-х годов (ФОТО) - фото 2

Самая старая фотосессия собаки

Для активного домашнего животного такая процедура была еще более сложной. Именно поэтому отдельная фотосессия собаки смотрится необычной для 19 века. Домашние животные иногда попадали на семейные портреты, но специально организованная студийная съемка являлась сложным вызовом.

Не менее неожиданна история сохранения этих кадров. Более 3500 стекольных негативов коллекции, известной как Коллекция Голтерманна, десятилетиями оставались забытыми. Их обнаружили только в 1951 году в садовом сарае. Сегодня исторические материалы хранятся в Государственной библиотеке Нового Южного Уэльса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Vogue выбрал самую фотографическую собаку года.



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