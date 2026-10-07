Названы 10 фильмов о собаках, заставляющих плакать: некоторые невозможно досмотреть без слез

Истории о собаках часто оказываются одними из самых эмоциональных в кино. Их преданность, дружба с людьми, тяжелые испытания и потери способны умилять даже тех, кто обычно не плачет во время фильмов. В подборке Ranker есть немало таких лент, а мы выбрали из нее 10 особо трогательных историй.

Грустный щенок как иллюстрация эмоциональных историй о собаках в кино. Фото: sylviray / Pixabay

"Балто" — анимационная история наполовину собаки, наполовину волка, помогающего доставить лекарства в Ном во время эпидемии дифтерии 1925 года.

"Где растет красный папоротник" рассказывает о мальчике Билли и его двух собаках — Олд Дэне и Литтл Энн. Их дружба становится важной частью его детства, но у истории трагический финал

"Старый Йеллер" — классическая лента Disney о беспризорном псе, который становится членом семьи и защищает ее.

"Макс" рассказывает о служебной собаке, которая после гибели своего хозяина в Афганистане возвращается в США и постепенно сближается с его младшим братом Джастином.

"Лис и пес" сначала показывает теплую дружбу между лисенком Тодом и щенком охотничьей собаки Коппером. Однако взросление и обстоятельства заставляют их оказаться по разные стороны, превращая бывших друзей в соперников.

Во "Франкенвини" мальчик Виктор пытается вернуть к жизни своего любимого пса Спарки после того, как его сбивает автомобиль.

"Путь домой" рассказывает о Белле, преодолевающей сотни километров в попытке вернуться к своему хозяину Лукасу.

"Все псы попадают в рай" объединяет юмор с темами смерти, вины, мести и самопожертвования.

Особое место занимает "Хатико: Самый верный друг" — история собаки, которая после смерти хозяина продолжает ждать его на вокзале.

"Руби, собака из приюта" рассказывает о собаке из приюта, которую несколько раз возвращали назад, прежде чем она получила шанс стать поисково-спасательной собакой.

Все эти фильмы разные по сюжету и настроению, но их объединяют любовь, верность, утраты и второй шанс. Поэтому некоторые из них лучше смотреть с запасом салфеток.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что война в Украине меняет собак: ученые обнаружили признаки быстрой обратной эволюции