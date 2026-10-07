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Названы 10 фильмов о собаках, заставляющих плакать: некоторые невозможно досмотреть без слез

Эти истории о преданности, дружбе и потерях способны растрогать даже самых стойких зрителей

7 октября 2026, 21:01
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Сергій Кречмаровський

Истории о собаках часто оказываются одними из самых эмоциональных в кино. Их преданность, дружба с людьми, тяжелые испытания и потери способны умилять даже тех, кто обычно не плачет во время фильмов. В подборке Ranker есть немало таких лент, а мы выбрали из нее 10 особо трогательных историй.

Названы 10 фильмов о собаках, заставляющих плакать: некоторые невозможно досмотреть без слез

Грустный щенок как иллюстрация эмоциональных историй о собаках в кино. Фото: sylviray / Pixabay

  • "Балто" — анимационная история наполовину собаки, наполовину волка, помогающего доставить лекарства в Ном во время эпидемии дифтерии 1925 года.

  • "Где растет красный папоротник" рассказывает о мальчике Билли и его двух собаках — Олд Дэне и Литтл Энн. Их дружба становится важной частью его детства, но у истории трагический финал

  • "Старый Йеллер" — классическая лента Disney о беспризорном псе, который становится членом семьи и защищает ее.

  • "Макс" рассказывает о служебной собаке, которая после гибели своего хозяина в Афганистане возвращается в США и постепенно сближается с его младшим братом Джастином.

  • "Лис и пес" сначала показывает теплую дружбу между лисенком Тодом и щенком охотничьей собаки Коппером. Однако взросление и обстоятельства заставляют их оказаться по разные стороны, превращая бывших друзей в соперников.

  • Во "Франкенвини" мальчик Виктор пытается вернуть к жизни своего любимого пса Спарки после того, как его сбивает автомобиль.

  • "Путь домой" рассказывает о Белле, преодолевающей сотни километров в попытке вернуться к своему хозяину Лукасу.

  • "Все псы попадают в рай" объединяет юмор с темами смерти, вины, мести и самопожертвования.

  • Особое место занимает "Хатико: Самый верный друг" — история собаки, которая после смерти хозяина продолжает ждать его на вокзале.

  • "Руби, собака из приюта" рассказывает о собаке из приюта, которую несколько раз возвращали назад, прежде чем она получила шанс стать поисково-спасательной собакой.

Все эти фильмы разные по сюжету и настроению, но их объединяют любовь, верность, утраты и второй шанс. Поэтому некоторые из них лучше смотреть с запасом салфеток.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что война в Украине меняет собак: ученые обнаружили признаки быстрой обратной эволюции



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