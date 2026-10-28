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Любите целовать собаку? Ученые обнаружили в ее пасти паразита, связанного с людьми

Исследование польских ученых показало, что в ротовой полости домашних собак могут жить паразиты, характерные для людей. Их влияние на здоровье животных и возможность передачи между видами требуют дальнейшего изучения

28 октября 2026, 14:01
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Сергій Кречмаровський

Владельцы собак часто позволяют питомцам облизывать лицо, а некоторые даже целуют их в морду. Однако новое исследование показало, что в ротовой полости домашних животных могут жить паразиты, которые обычно встречаются у людей. Ученые пока не выяснили, могут ли собаки передавать их человеку.

Любите целовать собаку? Ученые обнаружили в ее пасти паразита, связанного с людьми

Исследование ученых выявило у домашних животных паразита, связанного с человеком. Фото: Pixabay / christina0chiz

Какого паразита обнаружили у собак

Исследователи из Польши изучали микроорганизмы в ротовой полости домашних животных. Особое внимание привлек Trichomonas tenax — одноклеточный паразит, который питается микроорганизмами между зубами и возле десен. У людей он может быть связан с заболеваниями тканей, поддерживающих зубы.

Результаты исследования опубликовали в журнале Veterinary Research Communications. Ученые взяли образцы из ротовой полости 238 домашних животных в Польше: 151 собаки и 87 кошек.

Трихомонад обнаружили в 17% образцов у собак и почти в 6% образцов у кошек. T. tenax был одним из видов, найденных как у собак, так и у кошек.

Какие животные имеют более высокий риск

По результатам исследования, трихомонады чаще обнаруживали у собак старше девяти лет и животных со значительными отложениями зубного камня. При этом ученые не установили, откуда именно паразиты попадают в ротовую полость домашних питомцев.

Поскольку T. tenax может распространяться через слюну, исследователи предполагают возможность передачи между людьми и животными. Однако пока это лишь гипотеза, а не доказанный путь заражения. Чтобы оценить потенциальные риски для здоровья людей и домашних питомцев, необходимы дополнительные исследования.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в США создают генетически модифицированных собак для армии



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Источник: https://www.sciencealert.com/your-dogs-mouth-may-be-crawling-with-human-associated-parasites
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