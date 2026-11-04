Им не нужно обучение: ученые выяснили, что собаки способны чувствовать опасный приступ у незнакомцев

Собаки могут распознавать запах, связанный с эпилептическим приступом, даже если никогда не проходили специального обучения и не знакомы с человеком, у которого произошел приступ. К такому выводу пришли исследователи Миланского университета после эксперимента с 30 животными.

Собака может распознавать запахи, связанные с эпилептическими приступами. Фото: Pixabay

Для исследования ученые собрали образцы пота у одной шестилетней девочки с эпилепсией. Материал получали во время приступа, а также за шесть часов до или после него. Третьим образцом стала стерильная марлевая салфетка для контроля.

В эксперименте участвовали 30 собак разных пород. Ни одна из них ранее не контактировала с участницей исследования и не имела опыта поиска медицинских запахов. Каждому животному давали две минуты, чтобы исследовать три станции с запахами. Владельцы собак и исследователи не знали, где находится образец, собранный во время приступа.

В результате 14 собак в первую очередь подошли именно к нему. Это происходило на 40% чаще, чем можно было бы ожидать случайно. Когда рядом с образцами поставили пустые миски для еды, чтобы мотивировать животных к поиску, эта тенденция сохранилась. При этом собаки не проводили возле этого запаха больше времени и не возвращались к нему чаще.

По мнению авторов работы, животные могли реагировать на летучие органические соединения, которые появляются в запахе человека во время эпилептического приступа. Однако пока это лишь предположение.

У исследования есть важное ограничение: образцы пота взяли только у одного человека. Поэтому неизвестно, могут ли собаки так же распознавать запах приступов у других пациентов. Ученые планируют продолжить эксперименты с большим количеством доноров. Если результаты подтвердятся, это поможет разработать новые способы обнаружения приступов и поддержки людей с эпилепсией.

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