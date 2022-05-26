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Песков рассказал, какие требования Москва ставит Киеву относительно оккупированных территорий

Пресс-секреть Путина дал понять, что Россия не собирается уходить с оккупированных территорий

сегодня, 13:50 comments1524
Автор:

Кравцев Сергей
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У Москвы есть ряд требований к Киеву, включая претензии РФ на оккупированные территории. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как передает портал "Комментарии", такие мысли главный рупор Кремля озвучил в эфире радио "Маяк".

Песков рассказал, какие требования Москва ставит Киеву относительно оккупированных территорий

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Песков отметил, что в Москве надеются, что Киев примет те требования, которые выставляются РФ сегодня. Также в РФ требуют, чтобы Украина начала воспринимать те ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день де-факто. 

Журналист попросил Дмитрия Пескова раскрыть свои соображения и уточнил, касаются ли эти требования того, что Украина должна пойти на территориальные уступки? Песков заявил, что он бы не стал так прямо говорить о территориальных уступках, речь идет о том, что Киев должен реально оценить ситуацию и принять то, что есть сегодня.

Отметим, при этом президент Украины Владимир Зеленский и другие спикеры Офиса президента неоднократно заявляли, что официальный Киев не будет говорить с Москвой о мире, если среди ряда вопросов будут обсуждаться территориальные уступки. Зеленский заявлял, что Украина готова возобновить мирные переговоры с Россией, если российские войска займут те позиции, которые они занимали до 24 февраля. Союзники Украины на Западе также подтвердили, что не признают требования Кремля и Украина не должна терять свои территории, даже, если на кону стоит прекращение войны.

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Источник: https://t.me/youlistenedmayak/21516
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