Пес Патрон посетил во львовской больнице раненых детей: трогательные фото

1 июня, в Международный день детей служебная собака Патрон, которую так любят дети в Украине, посетила маленьких пациентов в больнице Святого Николая во Львове. Об этом сообщают в ГСЧС Украины.

Пес Патрон посетил во львовской больнице раненых детей (фото из открытых источников)

"Вчера наш Патрон посетил Больницу Святого Николая во Львове, чтобы поддержать маленьких пациентов, которых российская армия заставила праздновать Международный день защиты детей в госпитале", — говорится в сообщении.

На опубликованных фото видно, что дети очень обрадовались, когда увидели Патрона. Кроме того, они даже смогли его погладить и сделать фото на память.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Джилл Байден встретилась с переселенцами в Ужгороде. 8 мая в Ужгород прибыла первая леди США Джилл Байден. Там она встретилась с Еленой Зеленской. Первые леди посетили в местной школе переселенцев из Чернигова, Киевщины, Кривого Рога и многих других городов Украины. Также Елена Зеленская анонсировала национальную программу психологической помощи, заявив, что будет просить американских коллег поделиться опытом. Об этом супруга главы сообщила в Facebook. Также первая леди анонсировала национальную программу психологической помощи, которую в Украине планируют реализовать с американскими коллегами, обладающими немалым опытом в этой сфере. Потому что каждый украинец сейчас получил психологическую травму – в оккупации, в вынужденной эмиграции, под обстрелами, теряя близких. Плача и нервничая каждый день. До визита в Украину первая леди США уже успела пообщаться с украинскими женщинами в Румынии и Словакии. И чаще всего слышала от них вопросы, почему Путин хочет их убить.



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