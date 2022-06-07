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«Перемалывали в промышленных масштабах»: ВСУ разгромили элитные бригады РФ на Донбассе

Врага сжигали на месте, поэтому наступление на Донбасс двигалось не так быстро

7 июня 2022, 14:05
Автор:

Кравцев Сергей
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Самые большие потери у оккупантов были на Донбассе в первые недели полномасштабного вторжения. Украинские защитники практически полностью уничтожили там две элитные бригады захватчиков. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "24 канал", со ссылкой на источники в украинской разведке. 

«Перемалывали в промышленных масштабах»: ВСУ разгромили элитные бригады РФ на Донбассе

Российский танк. Фото: из открытых источников

Расчёт Кремля был таков, что на Донбассе оперативно удастся прорвать оборону ВСУ и оккупировать полностью Донецкую и Луганскую области, но так не произошло. Уже в первые дни массового наступления украинские воины "перемалывания врагов промышленных масштабах". Потери врага выглядит ещё более унизительнее из-за того, что они не двигались огромными колонками, они не имели проблемы со снабжением, к тому же у России с первых дней войны серьёзная огневая поддержка артиллерии и авиации. Они просто сносят всё на своём пути, помогая пехоте идти на штурм. Но за целый месяц боевых действий у России на Донбассе была лишь одна тактическая победа – это взятие под контроль Волновахи, которую россияне стёрли с лица земли, оставив лишь выжженную территорию. На всех остальных направлениях россияне понесли огромные потери.

По информации источника издания, в течение первых недель войны была уничтожена вместе с техникой полноценная БТГ из состава 20-й отдельной гвардейской мотострелковой Прикарпатско-Берлинской Краснознаменной ордена Суворова бригады из Волгограда. Из 900 человек живыми остались лишь 60.

Именно на фоне катастрофических потерь именно на Донбассе впервые зафиксировали массовые отказы идти в бой. Оккупанты из 38 гвардейской мотострелковой Витебской ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова бригады требовали возвращения в РФ уже после нескольких боевых столкновений с ВСУ.

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Источник: https://24tv.ua/donbasi-zsu-mayzhe-povnistyu-znishhili-dvi-elitni-rosiyski-brigadi_n1992510
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