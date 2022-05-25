logo

BTC/USD

29790.76

ETH/USD

1944.46

LTC/USD

68.10

USD/UAH

36.50

EUR/UAH

38.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Передавал ФСБ информацию о военных объектах: житель Хмельницкой области добровольно сотрудничал с РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Передавал ФСБ информацию о военных объектах: житель Хмельницкой области добровольно сотрудничал с РФ

Человек добровольно согласился помогать оккупантам

25 мая 2022, 17:34
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:
В Хмельницкой области был пойман мужчина, который добровольно сотрудничал с российскими оккупантами, ведь он сдавал военные объекты ФСБ РФ и планировал наступление оккупантов на Хмельницкий. Об этом сообщается в Офисе генерального прокурора Украины.
Следователи сообщили о подозрении местному жителю в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
"По данным следствия, в марте-мае 2022 года гражданин добровольно согласился помогать оккупантам. Мужчина через один из мессенджеров передавал представителю ФСБ РФ информацию о расположении военных объектов. Он также передал представителям страны-агрессора собственноручно выполненную рукописную схему плана наступления вооруженных сил РФ на г. Хмельницкий с наиболее выгодными маршрутами их движения", — говорится в сообщении.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у россиян заканчивается оружие , которое давало им преимущество в войне. Обстрел Россией украинских городов ракетами не прекращается. Вот только с точностью попадания этих ракет начались большие сбои. Это может свидетельствовать, что запас высокоточных ракет у кафиров стремительно уменьшается и все чаще приходится использовать устаревшие образцы. Эксперт отметил, что у устаревших образцов ракет есть большая проблема с точностью. Кафиры целятся в один объект, а в результате "прилет" совсем в другой. В качестве примера Владислав Селезнев привел ракетный удар россиян от 16 мая, когда они запустили ракету в сторону Южного. Тогда был расчет на то, что удастся поразить железнодорожный мост через Днестровский лиман. Но произошло отклонение траектории полета, что может объясняться устаревшим образцом ракеты.

Передавал ФСБ информацию о военных объектах: житель Хмельницкой области добровольно сотрудничал с РФ

Житель Хмельницкой области добровольно сотрудничал с оккупантами (фото из открытых источников)


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/pgo.gov.ua
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!