Передавал ФСБ информацию о военных объектах: житель Хмельницкой области добровольно сотрудничал с РФ

В Хмельницкой области был пойман мужчина, который добровольно сотрудничал с российскими оккупантами, ведь он сдавал военные объекты ФСБ РФ и планировал наступление оккупантов на Хмельницкий. Об этом сообщается в Офисе генерального прокурора Украины.

Следователи сообщили о подозрении местному жителю в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

"По данным следствия, в марте-мае 2022 года гражданин добровольно согласился помогать оккупантам. Мужчина через один из мессенджеров передавал представителю ФСБ РФ информацию о расположении военных объектов. Он также передал представителям страны-агрессора собственноручно выполненную рукописную схему плана наступления вооруженных сил РФ на г. Хмельницкий с наиболее выгодными маршрутами их движения", — говорится в сообщении. Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у россиян заканчивается оружие , которое давало им преимущество в войне. Обстрел Россией украинских городов ракетами не прекращается. Вот только с точностью попадания этих ракет начались большие сбои. Это может свидетельствовать, что запас высокоточных ракет у кафиров стремительно уменьшается и все чаще приходится использовать устаревшие образцы. Эксперт отметил, что у устаревших образцов ракет есть большая проблема с точностью. Кафиры целятся в один объект, а в результате "прилет" совсем в другой. В качестве примера Владислав Селезнев привел ракетный удар россиян от 16 мая, когда они запустили ракету в сторону Южного. Тогда был расчет на то, что удастся поразить железнодорожный мост через Днестровский лиман. Но произошло отклонение траектории полета, что может объясняться устаревшим образцом ракеты.

Житель Хмельницкой области добровольно сотрудничал с оккупантами (фото из открытых источников)

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