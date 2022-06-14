logo

BTC/USD

22494.59

ETH/USD

1227.01

LTC/USD

44.98

USD/UAH

35.70

EUR/UAH

37.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Передал оккупантам информацию о полицейских: предателем на Херсонщине оказался медик-чиновник
commentss НОВОСТИ Все новости

Передал оккупантам информацию о полицейских: предателем на Херсонщине оказался медик-чиновник

Медик собрал для врагов и передавал им данные о местных полицейских

сегодня, 18:10
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

В областном центре Херсонской области разоблачен еще один изменник. Помогать оккупантам добровольно согласилось местное должностное лицо от медицины — заместитель генерального директора областного детского медицинского учреждения. Он собирал для врагов и передавал им сведения о местных полицейских. Сейчас этому врачу-оборотню объявлено о подозрении в государственной измене. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Передал оккупантам информацию о полицейских: предателем на Херсонщине оказался медик-чиновник

медик-чиновник из Херсона обвиняется в государственной измене (фото -Офис генерального прокурора)

Как сообщают представители прокуратуры, еще весной должностное лицо добровольно пошло на сотрудничество с так называемыми представителями российских спецслужб и должностными лицами новой оккупационной власти, которая была назначена РФ.

"По собственной инициативе он сообщил представителям страны-агрессора, что в архив детской больницы передана на хранение медицинская документация с карточками и личными делами сотрудников Главного управления Нацполиции в Херсонской области. После этого кафиры получили доступ к конфиденциальной информации о сотрудниках полиции региона", — сообщают о мотивах преступления этого медика представители Офиса Генерального прокурора.

Сейчас этот управленец от медицины проинформирован о подозрении в совершении государственной измены в условиях военного положения, это-ч. 2 ст. 111 УК Украины.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Депутат от партии Путина предлагает "упразднить" независимость Украины и стран Балтии: подробности.

Российская Госдума снова хочет "упразднять" независимость стран, активно борющихся с российской агрессией. На этот раз в список попали все страны Балтии и Украины. С таким предложением выступил путинский депутат от партии "Единая Россия" Евгений Федоров.


 

  ПЕРЕДАВАЛ ОКУПАНТАМ ДАН


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/pgo_gov_ua/4460
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!