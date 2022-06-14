Передал оккупантам информацию о полицейских: предателем на Херсонщине оказался медик-чиновник

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Лиля Воробьева
В областном центре Херсонской области разоблачен еще один изменник. Помогать оккупантам добровольно согласилось местное должностное лицо от медицины — заместитель генерального директора областного детского медицинского учреждения. Он собирал для врагов и передавал им сведения о местных полицейских. Сейчас этому врачу-оборотню объявлено о подозрении в государственной измене. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
медик-чиновник из Херсона обвиняется в государственной измене (фото -Офис генерального прокурора)
Как сообщают представители прокуратуры, еще весной должностное лицо добровольно пошло на сотрудничество с так называемыми представителями российских спецслужб и должностными лицами новой оккупационной власти, которая была назначена РФ.
"По собственной инициативе он сообщил представителям страны-агрессора, что в архив детской больницы передана на хранение медицинская документация с карточками и личными делами сотрудников Главного управления Нацполиции в Херсонской области. После этого кафиры получили доступ к конфиденциальной информации о сотрудниках полиции региона", — сообщают о мотивах преступления этого медика представители Офиса Генерального прокурора.
Сейчас этот управленец от медицины проинформирован о подозрении в совершении государственной измены в условиях военного положения, это-ч. 2 ст. 111 УК Украины.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что
ПЕРЕДАВАЛ ОКУПАНТАМ ДАН
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