От лейтенанта до майора: ВСУ уничтожили еще пять офицеров армии оккупантов (ФОТО)

Армия оккупантов продолжает терять своих офицеров в войне против Украины. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Так, согласно данным СтратКома ВСУ, украинским воинам удалось уничтожить еще пять офицеров противника, а именно:

• майора мелехина юрия николаевича, командира 1-го отряда 16обрспн гру гш вс рф из г. Уварово Тамбовской области;

• командира десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты Балтийского флота капитана носова владимира николаевича из Усть-Цилемского района;

• командира танковой роты старшего лейтенанта дамира эдуардовича шаймарданова из Йошкар-Оле”, (погиб под Изюмом)

• командира десантно-штурмового взвода 104-го парашютно-десантного полка старшего лейтенанта виктора булатова из Архангельска;

• старшего лейтенанта самойленко антона михайловича из Перми.

"Встречайте русских оккупантов, которые заблудились "на учениях", но уже нашлись и правильно вернулись домой", — СтратКом ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что нужно знать о работе криптовалютных бирж, чтобы не потерять деньги. Каковы особенности, отличия криптовалютных бирж и сколько можно вкладывать в цифровые деньги. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также о том, что президент принял решение – безвиз с РФ закончился: когда решение вступает в силу. С 1 июля 2022 года россияне не смогут попасть в Украину без виз. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Сайт "Комментарии" информировал о том, что почему в Киеве заговорили о рисках вторжения с Беларуси – что решил Лукашенко после давления Кремля. Эксперты рассказали, почему не прекращаются разговоры о возможности Беларуси присоединиться к войне РФ против Украины и, почему Путину так хочется добиться от Лукашенко позитивного решения. Читайте об этом на нашем сайте.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Еврокомиссия предоставила рекомендации для статуса кандидата не только Украине. Вместе с Украиной, такой статус может получить и Молдова. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!