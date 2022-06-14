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Опубликованы фотографии последствий ракетных ударов под Прилуками

По фактам вражеских атак начато досудебное расследование

сегодня, 17:54
Автор:

Денис
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Сотрудники Нацполиции в Черниговской области документируют последствия ракетных ударов, которые нанесла вчера армия рф. Об этом сообщается на официальном сайте Национальной полиции. 

Опубликованы фотографии последствий ракетных ударов под Прилуками

Ракетный удар в Черниговской области

Вчера, 13 июня, противник нанес ракетные удары по объекту неподалёку от города Прилуки. В результате атаки повреждены дома местных жителей, хозяйственные постройки и автомобили. Взрывной волной в ряде построек выбиты окна, повреждены стены и крыши.

Опубликованы фотографии последствий ракетных ударов под Прилуками - фото 2

"В настоящее время идет работа следственно-оперативных групп по документированию военных преступлений россиян. Начато досудебное расследование уголовных производств по фактам вражеских атак.", — полиция. 

Опубликованы фото последствий ударов. 

Опубликованы фотографии последствий ракетных ударов под Прилуками - фото 3

Опубликованы фотографии последствий ракетных ударов под Прилуками - фото 4

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Также "Комментарии" сообщали о том, что санкции создали проблемы "Газпрому": поставки газа по одному из газопроводов резко упадут. "Газпром" резко снизит поставки газа через "Северный поток — 1". Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.npu.gov.ua/news/stoprussia/chernigivski-policzejski-dokumentuyut-naslidki-raketnix-udariv-po-priluchchini/
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