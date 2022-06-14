Опубликованы фотографии последствий ракетных ударов под Прилуками

Сотрудники Нацполиции в Черниговской области документируют последствия ракетных ударов, которые нанесла вчера армия рф. Об этом сообщается на официальном сайте Национальной полиции.

Ракетный удар в Черниговской области

Вчера, 13 июня, противник нанес ракетные удары по объекту неподалёку от города Прилуки. В результате атаки повреждены дома местных жителей, хозяйственные постройки и автомобили. Взрывной волной в ряде построек выбиты окна, повреждены стены и крыши.





"В настоящее время идет работа следственно-оперативных групп по документированию военных преступлений россиян. Начато досудебное расследование уголовных производств по фактам вражеских атак.", — полиция.

Опубликованы фото последствий ударов.

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