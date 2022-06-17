Оккупированные россией украинские территории на картах европейских стран – как бы это выглядело

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Россия по состоянию на 114-й день полномасштабной войны удерживает под оккупацией 126 645 кв. км территории Украины, что составляет 20,9% от площади государства в признанных международным правом границах. Сколько бы составляла оккупирована территория процентов от площади, если бы россия оккупировала любую другую страну Европы, британские журналисты определили на карте. Об этом пишет The New Statesman. Интерактивную карту создали Stamen Design по данным OpenStreetMap, Liveuamap, Eurostat.

По сравнению с территорией европейской материковой части Франции без острова Корсика – 535 285 м2 оккупированные территории Украины составляли бы 23,6% площади французских земель. Или пятую часть французских территорий, включая Гвиану. Что касается Италии (301 340 м2), то оккупированные территории эквивалентны 42% итальянских земель, включая острова.



По отношению к территории Германии площадь оккупированных россией территорий составляла бы 35,4% страны, или 52% Британских островов. Оккупированная территория Украины эквивалентна 25% территории Испании, 53% Румынии, больше площади Португалии (92 391 м2), Болгарии (110 900 м2). Оккупированные территории Украины — это 40,6% площади материковых территорий Польши, почти вдвое больше территории Литвы (65 300 м2), Латвии (64 589 м2), Австрии (83 879 м2), Чехии ( 78 866 м2), Венгрии ( 93 030 м2), в 2 раза больше территории Эстонии (45 339 м2), Швейцарии (43 300 м2).

По сравнению с территориями северных стран Европы оккупированные территории Украины эквивалентны: 37,4% Финляндии, 39,1% Норвегии, 31,2% Швеции или три территории Нидерландов (41 543 м2) и почти три площади Дании (43 094 м2) .

Как писал портал "Комментарии", сколько средств может предоставить США для поддержки Украины.

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