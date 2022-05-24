Оккупанты знают, как не допустить контрнаступления ВСУ – лоббисты уже начинают работать с Западом

Российские оккупанты понимают, чем чревато для российской армии контрнаступление украинской армии. Именно поэтому россияне будут апеллировать з западным союзникам Украины тем, что они готовы к мирным переговорам с Украиной и нет никакого смысла продолжать войну. Но при этом российские захватчики будут ставить вопрос о замораживании конфликта. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "РБК-Украина" рассказала аналитик Фонда "Демократические инициативы" Мария Золкина.

Танки. Фото из открытых источников

Эксперт называет негативным сценарием для Украины переход к позиционной войне. Это будет означать, что украинские войска не идут в контрнаступление и при этом захватчики окапываются на тех территориях, которые им удалось оккупировать. При этом россияне ставят на паузу массовое наступление и бросают все силы на то, чтобы обороняться на контролируемых территориях.

Мария Золкина считает, что Москва попытается оперативно провести псевдореферендумы, аннексировать оккупированные территории, провозгласив там РФ. Далее российские дипломаты будут выходить к Западу с предложением проводить мирные переговоры об остановке войны. Условие Кремля будет заключаться в том, что Россия остается на захваченных территориях и ведет переговоры о безопасности, НАТО, Крыме и Донбассе.

По словам эксперта, российские пропагандисты уже начали работать в этом направлении, пытаясь не дать украинской армии перевооружиться и перейти в контрнаступление.

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