Оккупанты жалуются, что ВСУ устроили им ад на Николаевско-Херсонском направлении

Усиленными контратаками украинская армия на Николаевско-Херсонском направлении устраивает настоящий ад российским захватчикам. Об этом говорят сами оккупанты в разговоре со своими близкими. Как передает портал "Комментарии", очередной такой аудиоперехват российского военного, оказавшегося в распоряжении СБУ.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Оккупант жалуется, что ему пришлось очень несладко в окопах во время атаки украинских защитников, ведь сначала ВСУ накрыли "Градами" позиции российского войска, а потом пошел минометный обстрел.

"В окоп, короче, запрыгнул: как у*бало… Сидишь в окопе, бл*дь, *бать, п*здец: "Господи, бл*дь! Только не в окоп, только не окоп!", – рассказывает оккупант.

Российский военный признается, что то, что ему пришлось пережить можно сравнить с адом на Земле.

СБУ подкрепила данный аудиоперехват российского военного текстом о том, что украинские военные сделают все возможное, чтобы каждый метр украинской земли был для захватчиков настоящим адом.

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