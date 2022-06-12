Оккупанты жалуются, что ВСУ устроили им ад на Николаевско-Херсонском направлении

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Кравцев Сергей
Усиленными контратаками украинская армия на Николаевско-Херсонском направлении устраивает настоящий ад российским захватчикам. Об этом говорят сами оккупанты в разговоре со своими близкими. Как передает портал "Комментарии", очередной такой аудиоперехват российского военного, оказавшегося в распоряжении СБУ.
ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook
Оккупант жалуется, что ему пришлось очень несладко в окопах во время атаки украинских защитников, ведь сначала ВСУ накрыли "Градами" позиции российского войска, а потом пошел минометный обстрел.
Российский военный признается, что то, что ему пришлось пережить можно сравнить с адом на Земле.
СБУ подкрепила данный аудиоперехват российского военного текстом о том, что украинские военные сделают все возможное, чтобы каждый метр украинской земли был для захватчиков настоящим адом.
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