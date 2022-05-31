Оккупанты вытоптали на засеянном поле в Украине слово "х*хлы" (ФОТО)

русские оккупанты продолжают позориться и сдавать свои позиции. Так, военные России среди поля вытоптали обидное слово "х*хлы" и сразу получили на сдачу от украинских защитников. О работе кармы написали в Twitter волонтеры из фонда "Вернись живым".

Оккупанты снова опозорились (фото: twitter.com/BackAndAlive)

Кафиры долго не думали и решили просто банально раскрыть и сдать свои позиции. Возле лесополосы, где, вероятно, находились захватчики, они вытоптали на украинском поле оскорбительное слово, которое мгновенно заметили ВСУ и ударили по позициям врага.

"Россияне вытоптали эту надпись в поле прямо перед своими позициями. Спасибо, очень спасибо, теперь вас еще лучше видно из воздуха", — говорится в сообщении волонтеров.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что оккупанты пытаются установить полный контроль над Северодонецком . В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке в Донецком направлении по состоянию на вечер 31 мая. Как сообщает Генштаб, на Донецком направлении противник при поддержке огня артиллерии и минометов проводит активные штурмовые действия на Северодонецком и Бахмутском направлениях. В настоящее время бои продолжаются.

В Защитники Мариуполя летали 16 вертолетов.

Как стало известно, к украинским военным на "Азовстали" летало 16 вертолетов, загруженных необходимым снаряжением.

Сообщается, что всего было семь таких миссий. Во время одной из них для усиления гарнизона было переправлено 72 бойца полка "Азов".

Также "Комментарии" информировали о том, что в

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