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Оккупанты установили контроль над восточной частью Северодонецка

Враг ведет штурмовые действия в Северодонецке

сегодня, 18:39
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную информацию о ситуации на Донецком и Северодонецком направлениях по состоянию на вечер 1 июня. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Оккупанты установили контроль над восточной частью Северодонецка

Армия РФ

Как сообщает Генштаб, на Донецком направлении армия захватчиков наносила авиационные удары силами оперативно-тактической авиации в районах Авдеевки, Нью-Йорка, Новоселовки, Щербаков и армейской авиации – неподалёку от населенных пунктов Роты, Покровское и Новоселовка.

"На Северодонецком направлении враг ведет штурмовые действия в населенном пункте Северодонецк, имеет частичный успех, установил контроль над восточной частью города", — сообщает Генштаб ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что опрос в Дії по владению оружием в Украине: какие результаты. 59% украинцев считают, что все граждане, отвечающие требованиям закона, могут иметь пистолет. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что разведке стало известно, кого под видом добровольцев отправляет Кремль на войну в Украину. Родственники резервистов устроили митинги против их участия в войне против Украины. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщали о том, что Британия, Италия, Польша: украинка рассказала, как принимают за границей. Переселенка Киева уехала в Британию и поделилась впечатлениями от цен и жизни за границей. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что много слов, но мало действий: что не так с заявлением Байдена – какую поддержку заждалась Украина. Союзники, в частности, США поддерживают Украину в войне против агрессора, но все время эту помощь держат на расстоянии вытянутой руки, словно чего-то ожидая. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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