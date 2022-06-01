Оккупанты установили контроль над восточной частью Северодонецка

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную информацию о ситуации на Донецком и Северодонецком направлениях по состоянию на вечер 1 июня. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Как сообщает Генштаб, на Донецком направлении армия захватчиков наносила авиационные удары силами оперативно-тактической авиации в районах Авдеевки, Нью-Йорка, Новоселовки, Щербаков и армейской авиации – неподалёку от населенных пунктов Роты, Покровское и Новоселовка.

"На Северодонецком направлении враг ведет штурмовые действия в населенном пункте Северодонецк, имеет частичный успех, установил контроль над восточной частью города", — сообщает Генштаб ВСУ.

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