оккупанты снова накапливают войска и технику у границ на Черниговщине и Сумщине: есть ли угроза

Пограничники готовятся к вероятному повторному вторжению рф с Северного направления. Захватчики атакуют украинские позиции и города. О возможной повторной угрозе рассказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире всеукраинского телемарафона.

Чиновник заявил, что подразделения МВД готовы к отпору любых попыток повторного вторжения России с северного направления.