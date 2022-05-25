оккупанты снова накапливают войска и технику у границ на Черниговщине и Сумщине: есть ли угроза

Пограничники готовятся к вероятному повторному вторжению рф с Северного направления. Захватчики атакуют украинские позиции и города. О возможной повторной угрозе рассказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире всеукраинского телемарафона.
Чиновник заявил, что подразделения МВД готовы к отпору любых попыток повторного вторжения России с северного направления.
"Мы совместно с подразделениями Вооруженных Сил укрепляем оборону вокруг наших границ. Мы ужесточили режим службы в приграничных областях, выставляются дополнительные наряды. Мы готовы к отпору любых попыток со стороны России. На сегодняшний день мы чаще сталкиваемся с артиллерийскими или минометными обстрелами. В некоторых случаях речь идет о попытках проникновения ДРГ с российской стороны. Они обычно получают решительный отпор и с большими потерями отступают", — сказал Енин.
По его словам, сейчас вдоль границ, элементов накопления ударных группировок и тяжелой техники неприятеля не наблюдается.
"Враг совершает тревожащий огонь, не давая нам отвлечь определенные резервы на более "горячие" направления", – добавил Евгений Енин.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин хочет "спасать" россиян в Херсоне и Запорожье : о чем новый указ президента РФ. Российский диктатор Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители Запорожской и Херсонской областей смогут получить гражданство РФ по упрощенной системе. Эксперт по вопросам национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Екатерина Коваль называет этот путинский указ очередным шагом в манипуляциях РФ, связанных с ее захватнической политикой.
Оккупанты снова обстреливают Север (фото из открытых источников)