logo

BTC/USD

29787.73

ETH/USD

1943.65

LTC/USD

68.12

USD/UAH

36.50

EUR/UAH

38.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией оккупанты снова накапливают войска и технику у границ на Черниговщине и Сумщине: есть ли угроза
commentss НОВОСТИ Все новости

оккупанты снова накапливают войска и технику у границ на Черниговщине и Сумщине: есть ли угроза

Евгений Енин рассказал об угрозе повторного наступления из Беларуси

25 мая 2022, 21:39
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:
Пограничники готовятся к вероятному повторному вторжению рф с Северного направления. Захватчики атакуют украинские позиции и города. О возможной повторной угрозе рассказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире всеукраинского телемарафона.
Чиновник заявил, что подразделения МВД готовы к отпору любых попыток повторного вторжения России с северного направления.
"Мы совместно с подразделениями Вооруженных Сил укрепляем оборону вокруг наших границ. Мы ужесточили режим службы в приграничных областях, выставляются дополнительные наряды. Мы готовы к отпору любых попыток со стороны России. На сегодняшний день мы чаще сталкиваемся с артиллерийскими или минометными обстрелами. В некоторых случаях речь идет о попытках проникновения ДРГ с российской стороны. Они обычно получают решительный отпор и с большими потерями отступают", — сказал Енин.
По его словам, сейчас вдоль границ, элементов накопления ударных группировок и тяжелой техники неприятеля не наблюдается.
"Враг совершает тревожащий огонь, не давая нам отвлечь определенные резервы на более "горячие" направления", – добавил Евгений Енин.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин хочет "спасать" россиян в Херсоне и Запорожье : о чем новый указ президента РФ. Российский диктатор Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители Запорожской и Херсонской областей смогут получить гражданство РФ по упрощенной системе. Эксперт по вопросам национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Екатерина Коваль называет этот путинский указ очередным шагом в манипуляциях РФ, связанных с ее захватнической политикой.
 

оккупанты снова накапливают войска и технику у границ на Черниговщине и Сумщине: есть ли угроза

Оккупанты снова обстреливают Север (фото из открытых источников)


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/watch?v=1957939311082913
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!