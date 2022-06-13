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Оккупанты применяют фосфорные бомбы и расстреливают мирных людей: опубликован новый аудиоперехват (ВИДЕО)

Российские захватчики признаются своим родным по телефону в зверствах, которые им были разрешены их командованием

сегодня, 19:20
Автор:

Анастасия
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Службе безопасности Украины удалось перехватить разговор российского оккупанта со своей матерью. По телефону захватчик признался в том, что военные рф используют в Украине фосфорные бомбы, а также безнаказанно расстреливают мирное население. 

Оккупанты применяют фосфорные бомбы и расстреливают мирных людей: опубликован новый аудиоперехват (ВИДЕО)

Оккупанты применяют фосфорные бомбы в Украине. Фото из открытых источников

Так, во время телефонного разговора оккупант заявил, что они получили команду расстреливать все автомобили, включая и те, в которых находится мирное население. 

"Будет из машины дуршлаг", – радостно говорит захватчик. 

Мать российского военного в свою очередь оправдывает убийство гражданских людей одной фразой — не судьба. 

Кроме того, российские военные уже неоднократно использовали на территории Украины запрещенные фосфорные бомбы. Об этом оккупант также рассказал своей матери. 

"Фосфором жгут. С нашей стороны в хохлячую сторону полетел фосфор", – говорит военный рф. 

Стоит отметить, что использование фосфорных бомб является нарушением Женевской конвенции. Убийство мирных граждан в свою очередь противоречит законам и обычаям войны.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что на Донецком направлении оккупанты осуществляют перегруппировку подразделений. В Генштабе ВСУ отмечают, что оккупанты совершили наступление в районе одного из населенных пунктов. Однако успеха не имели. Подробности читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" сообщал  том, что ВСУ ударили по вражескому штабу, технике, живой силе и складу боеприпасов. Штаб противника нашим воинам удалось обнаружить с помощью беспилотника, а затем нанести удар. Подробности читайте в материале на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/SecurSerUkraine
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