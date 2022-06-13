Оккупанты применяют фосфорные бомбы и расстреливают мирных людей: опубликован новый аудиоперехват (ВИДЕО)

Службе безопасности Украины удалось перехватить разговор российского оккупанта со своей матерью. По телефону захватчик признался в том, что военные рф используют в Украине фосфорные бомбы, а также безнаказанно расстреливают мирное население.

Оккупанты применяют фосфорные бомбы в Украине. Фото из открытых источников

Так, во время телефонного разговора оккупант заявил, что они получили команду расстреливать все автомобили, включая и те, в которых находится мирное население.

"Будет из машины дуршлаг", – радостно говорит захватчик.

Мать российского военного в свою очередь оправдывает убийство гражданских людей одной фразой — не судьба.

Кроме того, российские военные уже неоднократно использовали на территории Украины запрещенные фосфорные бомбы. Об этом оккупант также рассказал своей матери.

"Фосфором жгут. С нашей стороны в хохлячую сторону полетел фосфор", – говорит военный рф.

Стоит отметить, что использование фосфорных бомб является нарушением Женевской конвенции. Убийство мирных граждан в свою очередь противоречит законам и обычаям войны.

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