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Оккупанты пошли на штурм сразу по двум направлениям, на очереди третье – Генштаб ВСУ

Оккупанты пытались провести разведку маршрутов дальнейшего продвижения в районе населенного пункта Лиман, понесли потери, отступили

сегодня, 08:08 comments1197
Автор:

Кравцев Сергей
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Российские войска не прекращают ни на час наступление по двум направлениям, где сейчас идут ожесточенные бои. Первое направление – это непосредственные бои в Северодонецке в Луганской области. Российские войска продвигаются в глубину города, однако бои продолжаются. Второе направление – в сторону Бахмута. И третье направление, подготовка к наступлению, на котором только готовится оккупанты – Лиманское. Как сообщает издание "Комментарии", об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Оккупанты пошли на штурм сразу по двум направлениям, на очереди третье – Генштаб ВСУ

Российские войска. Фото: из открытых источников

В сводке отмечается, что на Харьковском направлении враг активных действий не проводил. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Терны, Лозовая, Протопоповка, Руднево, Соколовка и других.

На Славянском направлении основные усилия враг сосредотачивается на содержании занятых рубежей и маршрутов снабжения, создании условий для дальнейшего наступления. Осуществил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Довгенькое, Вернополье, Грушуваха и Большая Камышеваха. Была попытка штурма в районе населенного пункта Довгенькое, враг успеха не имел, отошел на ранее занятые позиции.

На Донецком направлении противник производит огневое поражение подразделений наших войск из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня вдоль линии столкновения. Основные усилия сосредоточены на установлении контроля над городом Северодонецк. Активно применяет средства радиоэлектронной борьбы.

В Лиманском направлении враг осуществляет перегруппировку и подготовку к наступлению. Пытался провести разведку маршрутов дальнейшего продвижения в районе населенного пункта Лиман, понес потери, отошел.

На Северодонецком направлении штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк и Тошковка, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении враг вел боевые и штурмовые действия в районах населенных пунктов Золотое, Камышеваха, Почечное, Берестовое, Покровское, Доломитное. Удачи нет, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник пытается усилить группировку и восполнить потери за счет устаревшей и восстановленной техники. Проводил воздушную разведку. Нанес авиаудары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка.

В Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Осуществил огневое поражение гражданских объектов в районах населенных пунктов Александровка, Прибужское, Посад-Покровское, Новогригоровка, Осокоровка, Княжевка и Трудолюбовка.

На Бессарабском направлении, на территории Приднестровского региона Молдовы, существенных изменений в деятельности и положении оперативной группы российских войск не отмечается.

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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