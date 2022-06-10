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Оккупанты питаются собаками, пока их командиры продают пайки - перехват разговора (ВИДЕО)

Судя по всему, поедание домашних животных стало трендом среди захватчиков - СБУ

сегодня, 16:06
Автор:

Денис
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Служба безопасности Украины опубликовала очередной перехват разговора оккупантов. Видео было опубликовано в официальном Telegram-канале СБУ. 

Оккупанты питаются собаками, пока их командиры продают пайки - перехват разговора (ВИДЕО)

Армия РФ

Как сообщает СБУ, российские командиры продают пайки своих солдат, поэтому те продолжают питаться собаками. Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые перехватила украинская спецслужба. 

Так, на одной из записей, военнослужащий армии оккупантов рассказывает своей матери о том, что употребляет в пищу собак и аргументирует это тем, что "мяса охота же". 

"Судя по всему, поедание домашних животных стало трендом среди захватчиков. "Вторая армия мира" продолжает пробивать дно…", — отмечает СБУ. 

На другой записи оккупант жалуется своей жене на плохое качество питания, которое они получают.

"Мы сразу же выкинули. Х*рня полная, как поросятам"", — рассказывает захватчик. 

Также он добавляет, что их пайки идут "налево", и виноваты в этом командиры, которые их перепродают.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что война войной, а обогащение по расписанию: чиновник Нафтогаза обзавелся Bentley за полмиллиона долларов. Олег Диденко посчитал, что война не помеха, чтобы улучшить свое благосостояние, да еще и за средства сомнительного происхождения. 

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Источник: https://t.me/SBUkr
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