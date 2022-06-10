Оккупанты питаются собаками, пока их командиры продают пайки - перехват разговора (ВИДЕО)



















Служба безопасности Украины опубликовала очередной перехват разговора оккупантов. Видео было опубликовано в официальном Telegram-канале СБУ.

Армия РФ

Как сообщает СБУ, российские командиры продают пайки своих солдат, поэтому те продолжают питаться собаками. Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые перехватила украинская спецслужба.

Так, на одной из записей, военнослужащий армии оккупантов рассказывает своей матери о том, что употребляет в пищу собак и аргументирует это тем, что "мяса охота же".

"Судя по всему, поедание домашних животных стало трендом среди захватчиков. "Вторая армия мира" продолжает пробивать дно…", — отмечает СБУ.

На другой записи оккупант жалуется своей жене на плохое качество питания, которое они получают.

"Мы сразу же выкинули. Х*рня полная, как поросятам"", — рассказывает захватчик.

Также он добавляет, что их пайки идут "налево", и виноваты в этом командиры, которые их перепродают.

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