оккупанты переодеваются в форму ВСУ и ищут украинских патриотов на Херсонщине

В Херсонской области захватчики одевают форму украинских защитников, чтобы найти украинских патриотов. Для этого оккупанты ходят по домам находящихся под оккупацией украинцев. Об этом сообщают в Оперативном командовании "Юг".

оккупанты переодеваются в форму ВСУ (фото из открытых источников)

В Украине это называют очередной провокацией.

"Переодевшись в форму Вооруженных сил Украины, они ходят по домам жителей сел Херсонщины и расспрашивают, где сейчас позиции россиян. Тех, кто доверительно начинает рассказывать, думая, что своим помогает, хватают и вывозят в неизвестном направлении без объяснений", — сообщают в командовании.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Херсонской области кафиры пытаются выманить паспортные данные у украинцев для фальсификации псевдореферендума. На временно оккупированной территории Херсонской области враг готовится к псевдореферендуму. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на своей официальной странице в социальной сети Facebook. Так, по данным ОК "Юг", в Херсонской области, где отключена мобильная связь украинских операторов, захватчики пытаются выманить у граждан их паспортные данные.

Также "Комментарии" сообщали о том, что разведке стало известно, кого под видом добровольцев отправляет Кремль на войну в Украину. Россия ведет полномасштабную войну против Украины, но до сих пор пытается скрывать истинное положение вещей, прежде всего, от своих граждан. Так как пушечное мясо российское командование отправляет на войну в Украину резервистов под видом "добровольцев". Из перехваченного разговора становится ясно, что боевик так называемой "ДНР" рассказывает одному из военных РФ, что в 115 батальон, куда покинули студентов, фактически начал протестовать, отказываясь выполнять приказы.

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