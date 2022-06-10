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Оккупанты назначили новую дату захвата Северодонецка - Гайдай

Окружение нашим войскам в Луганской области не угрожает - Гайдай

сегодня, 11:41
Автор:

Денис
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Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал о новом дедлайне россиян по захвату Северодонецка. Об этом он сообщил во время круглосуточного телемарафона. 

Оккупанты назначили новую дату захвата Северодонецка - Гайдай

Сергей Гайдай. Фото: из открытых источников

Гайдай рассказал, что в настоящее время вся территория подконтрольной Украине Луганской области подвергается обстрелам. Ожесточенные бои идут в городе Северодонецк. 

"Сегодня, кстати — 10 июня. Это была одна из сакральных дат для россиян, чтобы полностью оккупировать Северодонецк. Но ничего у них не вышло. Вторая задача, которую они успешно провалили — это контроль трассы "Лисичанск — Бахмут". Они её не контролируют, но обстреливают", — рассказал Гайдай.

Как написал на своей официальной странице Сергей Гайдай, следующая дата "захвата" Северодонецка перенесена на 22 июня. 

"Не успевают: оккупанты в третий раз изменили дату "захвата" Северодонецка", — Гайдай

Также глава Луганской ОВА заявил, что окружение нашим войскам в Луганской области не угрожает. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Офисе президента и МИД Украины и Британии отреагировали на приговоры "трибунала ДНР" иностранцам. В МИД Украины и Британии осудили "приговоры" иностранцам в "ДНР". 

Читайте также о том, что в разведке рассказали, в чем Украина проигрывает РФ. Украина имеет одну артиллерийскую единицу на 10-15 русских артиллерийских единиц. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что на Херсонщине россияне лишились еще трех складов боеприпасов и двух складов ГСМ: подробности. Боевая авиация Вооруженных сил Украины нанесла серию ударов по позициям противника. 

Также "Комментарии" информировал о том, что охрана собирает его экскременты: журналисты рассказали о деталях зарубежных визитов путина. Журналисты описали некоторые детали зарубежных визитов российского диктатора. 


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Источник: https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga
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