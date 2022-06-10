Оккупанты назначили новую дату захвата Северодонецка - Гайдай

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал о новом дедлайне россиян по захвату Северодонецка. Об этом он сообщил во время круглосуточного телемарафона.

Сергей Гайдай. Фото: из открытых источников

Гайдай рассказал, что в настоящее время вся территория подконтрольной Украине Луганской области подвергается обстрелам. Ожесточенные бои идут в городе Северодонецк.

"Сегодня, кстати — 10 июня. Это была одна из сакральных дат для россиян, чтобы полностью оккупировать Северодонецк. Но ничего у них не вышло. Вторая задача, которую они успешно провалили — это контроль трассы "Лисичанск — Бахмут". Они её не контролируют, но обстреливают", — рассказал Гайдай.

Как написал на своей официальной странице Сергей Гайдай, следующая дата "захвата" Северодонецка перенесена на 22 июня.

"Не успевают: оккупанты в третий раз изменили дату "захвата" Северодонецка", — Гайдай

Также глава Луганской ОВА заявил, что окружение нашим войскам в Луганской области не угрожает.

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