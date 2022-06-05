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Оккупанты накрыли огнем Киевщину: взрывы также прогремели в столице

Пока нет информации о разрушениях

сегодня, 08:07
Автор:

Кравцев Сергей
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Утро воскресенья 5 июня снова началось для киевлян тревожно. Ранним утром в Дарницком и Днепровском районах столицы были слышны сильные взрывы. Об этом у себя в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Оккупанты накрыли огнем Киевщину: взрывы также прогремели в столице

Взрыв в Киеве. Фото: из открытых источников

При этом киевский градоначальник не стал раскрывать подробности от чего произошли взрывы и где именно они были зафиксированы, лишь отметив, что на месте работают соответствующие службы, которые спустя некоторое время дадут ответы на многочисленные вопросы.

Также взрывы, которые были вызваны обстрелами российских военных, были слышны этим утром в Броварской территориальной громаде Киевской области. Мэр Броваров Игорь Сапожко отметил, что враг обстрелял украинскую территории около 6 утра.

"...Около 6 утра враг совершил обстрел территорий в непосредственной близости к нашей громаде. По состоянию на сейчас информации насчет разрушений в Броварской громаде нет...", — отметил городской голова.    
Читайте на портале "Комментарии" — президент России Владимир Путин уже отдал приказ Лукашенко и его клике отдать команду белорусским военным вторгнуться в Украину, но теп просто отказались идти на такой шаг. Об этом рассказала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Эксперты в эксклюзивном интервью рассказали, какая вероятность того, чтобы Беларусь все же будет втянута в войну против Украины.

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