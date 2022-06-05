Оккупанты накрыли огнем Киевщину: взрывы также прогремели в столице

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Кравцев Сергей
Утро воскресенья 5 июня снова началось для киевлян тревожно. Ранним утром в Дарницком и Днепровском районах столицы были слышны сильные взрывы. Об этом у себя в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Взрыв в Киеве. Фото: из открытых источников
При этом киевский градоначальник не стал раскрывать подробности от чего произошли взрывы и где именно они были зафиксированы, лишь отметив, что на месте работают соответствующие службы, которые спустя некоторое время дадут ответы на многочисленные вопросы.
Также взрывы, которые были вызваны обстрелами российских военных, были слышны этим утром в Броварской территориальной громаде Киевской области. Мэр Броваров Игорь Сапожко отметил, что враг обстрелял украинскую территории около 6 утра.
Также издание "Комментарии" сообщало — главный командующий российским вторжением в Украину Дворников – на выход: эксперты рассказали, что не так с путинскими генералами – почему их устраняет сам диктатор, либо это делают украинские военные.
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