Оккупанты готовятся наступать на Славянск

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об обстановке на Славянском направлении по состоянию на вечер 7 июня. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Так, по данным наших военных, сегодня на Славянском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Большая Камышеваха, Долина, Курулька, Грушуваха, Красная Поляна и Шнурки.

"Основные усилия сосредоточены на подготовке войск к наступлению на город Славянск.", — информирует Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что интенсивность применения вражеской авиации благодаря удачным действиям нашей противовоздушной обороны снижена, а свои усилия противник сосредотачивает на поддержке действий наземной группировки и нанесении ракетных ударов по объектам инфраструктуры в глубине территории Украины.



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