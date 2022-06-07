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Оккупанты готовятся наступать на Славянск

Противник снизил применение своей авиации

сегодня, 22:25
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об обстановке на Славянском направлении по состоянию на вечер 7 июня. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Оккупанты готовятся наступать на Славянск

ВСУ. Фото из открытых источников

Так, по данным наших военных, сегодня на Славянском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Большая Камышеваха, Долина, Курулька, Грушуваха, Красная Поляна и Шнурки.

сновные усилия сосредоточены на подготовке войск к наступлению на город Славянск.", — информирует Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что интенсивность применения вражеской авиации благодаря удачным действиям нашей противовоздушной обороны снижена, а свои усилия противник сосредотачивает на поддержке действий наземной группировки и нанесении ракетных ударов по объектам инфраструктуры в глубине территории Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что у Зеленского дали обещание украинцам по войне в Украине. Советник главы ОП заверил, что все захваченные территории вернутся под контроль Украины. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

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Сайт "Комментарии" информировал о том, что в Кремле прояснили свою позицию по статусу Херсона и Запорожья. Москва хочет обсуждать с Киевом, как дальше быть с украинскими Херсоном и Запорожьем. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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