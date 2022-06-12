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Оккупанты готовы взрывать себя гранатами, чтобы уехать с войны (АУДИОЗАПИСЬ)

В украинской разведке рассказали, что российские военные готовы получить ранение от гранаты чтобы вернуться домой

сегодня, 18:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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Российская Федерация продолжает полномасштабное вторжение на наши территории, но многие оккупанты деморализованы и ищут способы, чтобы избежать участия в боевых действиях. Об этом на своей странице в Facebook рассказала украинская разведка.

Оккупанты готовы взрывать себя гранатами, чтобы уехать с войны (АУДИОЗАПИСЬ)

Россияне готовы получить ранения, чтобы вернуться домой (фото из открытых источников)

Опубликована аудиозапись разговора двух солдат РФ, которые жалуются на командование, на то, что их держат на войне и не дают возможности уехать домой. Даже в госпиталях отказываются принимать захватчиков и выдавать им "больничные". Поэтому нужно нанести ранения, которые выглядят как боевые.

"Я вчера предлагал гранату взорвать. РГД. Чтобы сразу восемь человек "затрехсотились". Плитами обложиться, чтобы конечности торчали. Взорвать ее и все. Всем поехать домой с тремя мультами (3 миллиона рублей, которые выплачиваются солдатам РФ за боевое ранение, — прим. авт.)", — говорит в разговоре оккупант.

Российские военнослужащие говорят, что уже устали от войны и хотят, чтобы все быстрее закончилось.

Напомним, что российские захватчики сталкиваются с мужественной оборонной ВСУ, несут потери и безуспешно пытаются наступать на нескольких направлениях. Многие из них уже деморализованы и хотят поскорее вернуться домой. Ради этого они готовы забить себе в тело осколки. Об этом свидетельствует разговор оккупанта с девушкой, который был перехвачен Службой безопасности Украины.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что российское командование предпринимает меры по сокрытию реального количества своих убитых военных. Их тела накапливаются в моргах населенных пунктов Ростовской области.


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