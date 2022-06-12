Оккупанты готовы взрывать себя гранатами, чтобы уехать с войны (АУДИОЗАПИСЬ)



















Российская Федерация продолжает полномасштабное вторжение на наши территории, но многие оккупанты деморализованы и ищут способы, чтобы избежать участия в боевых действиях. Об этом на своей странице в Facebook рассказала украинская разведка.

Россияне готовы получить ранения, чтобы вернуться домой (фото из открытых источников)

Опубликована аудиозапись разговора двух солдат РФ, которые жалуются на командование, на то, что их держат на войне и не дают возможности уехать домой. Даже в госпиталях отказываются принимать захватчиков и выдавать им "больничные". Поэтому нужно нанести ранения, которые выглядят как боевые.

"Я вчера предлагал гранату взорвать. РГД. Чтобы сразу восемь человек "затрехсотились". Плитами обложиться, чтобы конечности торчали. Взорвать ее и все. Всем поехать домой с тремя мультами (3 миллиона рублей, которые выплачиваются солдатам РФ за боевое ранение, — прим. авт.)", — говорит в разговоре оккупант.

Российские военнослужащие говорят, что уже устали от войны и хотят, чтобы все быстрее закончилось.

Напомним, что российские захватчики сталкиваются с мужественной оборонной ВСУ, несут потери и безуспешно пытаются наступать на нескольких направлениях. Многие из них уже деморализованы и хотят поскорее вернуться домой. Ради этого они готовы забить себе в тело осколки. Об этом свидетельствует разговор оккупанта с девушкой, который был перехвачен Службой безопасности Украины.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что российское командование предпринимает меры по сокрытию реального количества своих убитых военных. Их тела накапливаются в моргах населенных пунктов Ростовской области.

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