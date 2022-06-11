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Оккупанты деморализованы и хотят бежать из Украины: аудиоперехват разговора

Захватчик рассказал маме, что готов бежать по лесам из Украины, только бы не идти в бой

сегодня, 11:50
Автор:

Анастасия
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Один из российских оккупантов во время телефонного разговора со своей мамой признался, что уже не надеется выбраться из Украины живым. Видео с разговором было опубликовано на официальном YouTube-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Оккупанты деморализованы и хотят бежать из Украины: аудиоперехват разговора

Российские оккупанты. Фото из открытых источников

Захватчик, который сейчас находится в Харьковской области, рассказал матери, что их силы не равны с ВСУ. На батальон украинских защитников командование рф отправляет по 20 своих военных. Они же в свою очередь не хотят идти на верную смерть. 

"Мы поедем туда на смерть. Там стоит батальон, а у нас 20 человек. Мы уже все смирились: если туда поедем, оттуда не выйдем. Им просто бессмысленно нас оттуда выводить. И подполковник наш. Потому что все всплывет, что они делали здесь. Как они здесь делали, куда они стреляли? Всех давно уже продали. И дорогу продали", — сказал оккупант по телефону. 

Также российский военный отметил, что готов бежать из Украины по лесам, только бы не воевать. 

"Я просто думаю собраться и уйти. Просто тупо пойти по лесам. В тайге не найдут", —  добавил захватчик. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что российский оккупант пожаловался своей матери по телефону на то, что им приходится есть собак, потому как их пайки продают командиры, а они хотят мяса. Еще один захватчик пожаловался по телефону на то, что им кормят "как поросят" и они не хотят употреблять такую пищу и отказываются от нее. Подробности и полную запись перехвата разговора читайте в нашем материале. 

Также сайт "Комментарии" информировал о том, что ВСУ уничтожили большое подразделение "вагнеровцев". Об этом стало известно из перехваченного телефонного разговора одного из российских оккупантов.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vN5-Me9q1Xs&ab_channel=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%9C%D0%9E%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D
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