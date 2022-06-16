Оккупанты боятся наступления ВСУ – готовы идти на радикальные шаги: аудиоперехват ГУР

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российские оккупанты уже начинают понимать, что их ждет, если ВСУ получат так необходимое Украине тяжелое вооружение, которое нужно, чтобы начать контрнаступление. Уже сейчас российские военные сильно деморализованы и боятся могущества украинских защитников. Так один из бойцов говорит, что он и некоторые его сослуживцы уже рассматривают возможность самострела, лишь бы вырвать из Украины и вернуться обратно в РФ. Как передает издание "Комментарии", соответствующий аудиоперехват опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Из разговора захватчика и его супруги следует, что жены пытаются сделать все возможное, чтобы вернуть своих мужей домой. Однако командование в РФ отвечает отказом.
Жена оккупанта говорит, что командование не дает никакого шанса вернуть мужчин домой, объясняя это тем, что замену найти очень сложно. Не возвращают даже тех, у кого закончился контракт.
На такое утверждение жены оккупант возмутился, что, значит, жены российских военных делают недостаточно для их возвращения домой, на крайний случай не обращаются непосредственно в прокуратуру.
Оккупант отметил, что, если не удастся возвратиться домой в ближайшее время, то он и его сослуживцы готовы идти даже на самые радикальные меры, например, стрелять в себя, чтобы оказаться раненым и попасть домой.
По словам российского военного, уже сейчас становится очень страшно, когда слышишь взрывы и понимаешь, что, если прилетит где-то рядом, то "останутся от тебя одни кроссовки".
Читайте также на портале "Комментарии" – в Кремле заговорили о мире и пожаловались на Украину: что предлагают.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости