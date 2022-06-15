Один из российских пропагандистов ликвидирован на территории Украины: что известно

В Украине ликвидирован один из российских военных журналистов и пропагандистов "русского мира" и "спецоперации" — Сергей Постнов. Об этом сообщает в Телеграмм-канале спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук. Информацию также подтвердили в российских СМИ, ссылающихся на Совет ветеранов центрального аппарата.

фото телеграм u_now

По информации украинской стороны, полковник Постнов вместе с русской армией ездил на территорию Украины снимать пропагандистские материалы с февраля 2022 года. Пропагандист находился в составе группировки "V", побывал в районе Гостомеля, Киевской области и в ряде городов и населенных пунктов, которые оккупировали россияне в Харьковской и Луганской областях.

По данным российских СМИ, ликвидировали Постнова украинские силы в период с 13 на 14 июня 2022 года. Сергей Постнов занимал должность руководителя информгруппы первого отдела Департамента по взаимодействию со СМИ Росгвардии.

Как писал портал "Комментарии", Зеленский назвал ключевую цель боев с оккупантами на юге и подчеркнул, что продолжаются тяжелые бои в Северодонецке и Луганской области, на юге Харьковской. В Херсонской – ВСУ двигаются с освобождением населенных пунктов. 14 июня оккупанты запустили ракеты по Львовской и Тернопольской области. Силы противовоздушной обороны сбили часть ракет — над Золочевым и Тернопольской областью. Во Львовской области шесть человек госпитализированы, состояние их здоровья удовлетворительное. В другой области потерпевших предварительно нет.

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